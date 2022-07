La commissione Agricoltura e ambiente, presieduta da Valerio Novelli, si è riunita ieri per esaminare tre punti all'odg. Nel primo punto la commissione ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del presidente della Regione Lazio sulla "Nomina del Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora". Il nuovo Commissario Straordinario dei Consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Conca di Sora" e "Valle del Liri" sarà Sonia Ricci, in possesso di comprovata esperienza, l'importo dell'indennità annua lorda omnicomprensiva spettante al Commissario Straordinario in euro 71.513,98, cui va applicata una riduzione del 30% rispetto ai compensi annui precedentemente corrisposti ai Presidenti dei Consorzi di bonifica.

«La nomina di Sonia Ricci a commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della provincia di Frosinone, rappresenta una garanzia per lo sviluppo socio-economico del territorio» ha commentato il consigliere regionale del Pd Mauro Buschini. «Sono convinto che saprà gestire i rapporti con Sindaci e cittadini e completare la riforma dei Consorzi ridando lo slancio giusto a tutte le attività».