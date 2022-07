Si fa concreta la possibilità che la Biomedica Foscama, nota industria chimico farmaceutica ferentinate, produca o metta in fiale i vaccini anti-Covid.

Una bella notizia per tanti buoni motivi, non ultimo il fattore occupazionale. Il Ministero dello Sviluppo economico sarebbe orientato proprio su Ferentino, con un importante investimento, anche perché lo stabilimento Biomedica Foscama ha le potenzialità e le caratteristiche per lavorare i vaccini con tutte le tecnologie, anche mRna, nel reparto con biosicurezza di livello 2. È equipaggiato con una linea Marchesini di ultima generazione, in grado di lavorare flaconi e fiale-siringhe. È dotata di motori brushless e di un sistema robotizzato per la movimentazione dei materiali e il dosaggio, all'interno di una struttura di classe A munita di Rabs; con questi macchinari è possibile dosare i prodotti farmaceutici che richiedono alto contenimento, senza l'intervento umano.

La capacità produttiva annua è di circa 80.000.000 di flaconi o di 160.000.000 di fiale-siringhe. La Biomedica Foscama è un'azienda flessibile, presente sul mercato dal 1947, sa adattare le proprie capacità produttive al mercato e alle esigenze dei clienti. È un'industria internazionale, eccellenza italiana, che rifornisce oltre 15 mercati in tutto il mondo, partner ideale per lo sviluppo e la produzione di prodotti farmaceutici sterili. Non si stupisce Alessandro Piscitelli, segretario generale territoriale Uiltec, che stravede per l'azienda ferentinate e spende belle parole per il dottor Florio che ha rilevato l'azienda: «Ha investito molto - commenta Piscitelli - ha innovato; impianti moderni e all'altezza. Oggi è un'azienda affidabile, capace di dare risposte immediate per ogni esigenza, anche in campo vaccinale, ci guadagnano l'occupazione e il territorio».

E sul sito aziendale risalta: «La pandemia ha portato un inaspettato ed enorme cambiamento a livello globale e ognuno dovrebbe fare la propria parte per contribuire ad affrontare questo periodo con attenzione e tranquillità, senza sottovalutare mai l'emergenza. Ora che i vaccini sono disponibili, come imprenditore sento l'urgenza di contribuire in prima persona investendo con la mia esperienza e con la mia azienda nella produzione di vaccini per il nostro Paese». Dottor Massimiliano Florio, presidente Biomedica Foscama.