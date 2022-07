Continua senza sosta l'attività di Tiziana Genito, tutor regionale dell'associazione "La voce di una è la voce di tutte", per promuovere la conoscenza e la consapevolezza della gravità dell'endometriosi, la malattia dell'apparato genitale femminile che colpisce circa tre milioni e mezzo di donne italiane.

Nei prossimi giorni saranno tre le panchine gialle "Endopank TM" che saranno inaugurate dalla tutor regionale in provincia di Frosinone: il 14 luglio alle 10.00 a San Vittore del Lazio con la sindaca Nadia Bucci, il 16 alle 11.00 a Gallinaro con il sindaco Mario Piselli e nel pomeriggio del 18 a Sora con il primo cittadino Luca Di Stefano e in collaborazione con l'Associazione "Iniziativa donne". Grande soddisfazione viene espressa da Tiziana Genito per la grande disponibilità e sensibilità dimostrate dai Sindaci e da tutti coloro che stanno contribuendo a far conoscere sempre di più l'endometriosi.