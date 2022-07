Violento schianto in pieno centro nella notte. Feriti due minori, uno è stato elitrasportato. L'incidente è avvenuto intorno alle due tra via De Nicola e corso della Repubblica. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Cassino, l'impatto tra una utilitaria condotta da una donna e due minori di 16 e 17 anni in sella al motorino è stato violento. I ragazzini sono finiti sull'asfalto, riportando diverse ferite. Il diciassettenne è stato trasferito a Roma in eliambulanza, dove resta in prognosi riservata. Dinamica al vaglio