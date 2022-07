Si sono da poco conclusi i festeggiamenti in onore del patrono San Sebastiano. Alla processione con la statua del santo, che ha visto la partecipazione di tante autorità, è seguita la distribuzione della "panata" e il tradizionale lancio delle ciambelle, fatto dal Comune in quanto "festarolo" che ha provveduto alla distribuzione presso le famiglie di Fumone.

«È stato un orgoglio per me e la mia maggioranza - ha detto il sindaco Campoli - riportare la festa del nostro patrono alle tradizioni di un tempo, onorato della presenza dopo tanti anni delle alte istituzioni e soprattutto di tanti sindaci dei comuni limitrofi. Ciò che di bello si è visto in questi giorni è stata la collaborazione. È un piacere e un vanto vedere come, in occasioni come queste, il paese si riunisca per aiutare, perché non c'è buona riuscita di un evento se non c'è la collaborazione di tutti e voi, questo aiuto, ce lo state offrendo gratuitamente dal primo giorno che siamo arrivati in comune. Ringrazio - prosegue Campoli - chi si è messo a disposizione anche con i mezzi propri alla consegna delle ciambelle, il comitato di San Sebastiano, la Taverna del Barone per la preparazione della panata e coloro che erano a consegnarla, la protezione civile Monti Ernici e il gruppo comunale Fumone, il centro anziani, la polizia locale di Fumone e di Trivigliano, la banda musicale di Trivigliano e la nostra banda, che quest'anno purtroppo non è stata presente, ma sono sicuro che tornerà al più presto e più forte di prima a onorarci della sua musica».