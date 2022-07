La settimana sul fronte Covid si apre con 153 positivi. E sono 13 in più rispetto a lunedì scorso. Ed ecco che l'incidenza, dopo un giorno di stop, riprende, seppur di poco, a salire. Scendono ancora i ricoverati, ora 42, mentre non si registrano vittime. Intanto, per fronteggiare la nuova ondata si pensa alla quarta dose per gli over 60.

La giornata

Dei 153 nuovi contagiati, 20 sono di Frosinone, 15 di Ceccano, 13 di Alatri, 10 di Boville Ernica. Poi seguono Anagni e Cassino con 7, Monte San Giovanni Campano con 5, Pontecorvo e Sora con 4, Amaseno, Ceprano, Ferentino, Isola del Liri, Pofi, Ripi, Santopadre, Torrice e Vico nel Lazio con 3, Aquino, Arpino, Morolo, Pastena, Patrica, Pignataro Interamna, San Giovanni Incarico, Trevi nel Lazio e Villa santa Lucia con 2. Con un contagio Arce, Arnara, Atina, Ausonia, Campoli Appennino, Cervaro, Collepardo, Coreno Ausonio, Fiuggi, Fontana Liri, Giuliano di Roma, Guarcino, Piedimonte San Germano, Piglio, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Donato Val di Comino, Sgurgola, Strangolagalli, Torre Cajetani, Trivigliano, Veroli e Villa Latina.

Il trend

Per il secondo lunedì di fila positivi in tripla cifra dopo sei settimane senza superare i 66. Negli ultimi sette giorni sono 5.747 i contagiati a 821 di media. Nel periodo 28 giugno-4 luglio i casi erano stati 4.522 a 646 di media, da allora la crescita è stata del 27,08%. Dal secondo lunedì di giugno l'incremento è stato verticale: si parte da -19,71% rispetto all'ultimo di maggio, poi più 29,64% al 13 giugno, più 72,32% la settimana dopo, più 58,48% nel confronto tra il 14-20 giugno e il 21-27 giugno, quindi tra il 21-27 giugno e il 28 giugno-4 luglio più 62,48% e adesso più 27,08%. Dal 6 giugno a ieri la differenza segna un più 631,17%. Ciò significa che la crescita, che pur prosegue, sta progressivamente perdendo d'intensità. Luglio segna 8.149 infezioni a 740,81 di media, sono 104 in meno del totale di giugno e più di quelli di maggio, terminato con 7.730. L'attuale media è la seconda più alta dall'inizio della pandemia, dopo i 798,35 di gennaio.

Gli indicatori

Domenica, dopo 27 giorni di risalita senza soluzione di continuità, l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale era scesa, ma ieri si è leggermente rialzata arrivando a 1.204,82, comunque al di sotto dei 1.222,85 di sabato, il picco dell'ultimo periodo su livelli che non si avevano dal 3 febbraio. Il tasso di positività non scende sotto quota 20% dal 23 giugno (16,38%) e ieri si è posizionato al 23,07%, meno rispetto al bollettino precedente (25,70%) come pure nel confronto con lo scorso lunedì (27,07%). Va aggiunto che la settimana appena archiviata ha segnato un nuovo record con una media del 31,21% condizionata dal valore di martedì 5 luglio con il 53,61%. Ora, con il rialzo dei tamponi si spera che anche questo dato possa scendere.

I ricoverati e i guariti

Calano da 46 a 42 i ricoverati per Covid, che erano stati anche 48 sabato. Da quattro giorni sono oltre i quaranta come non accadeva dal 20 al 23 maggio. L'Asl di Frosinone è, comunque, corsa ai ripari riorganizzando la rete di assistenza ospedaliera per i malati Covid. Al tempo stesso, va rilevato che a fronte di un numero decisamente elevato di positivi, il dato dei ricoverati in questo periodo è rimasto basso: dal 16 giugno al 6 luglio è oscillato tra 24 e 27. I negativizzati del bollettino di ieri sono 78, come sempre per un lunedì si conferma un numero modesto. La passata settimana ha avuto 3.175 guariti contro i 2.064 di quella precedente e i 1.378 di quella ancora prima. E ciò, con l'impennata registrata negli ultimi tempi, è inevitabile.

I tamponi

I test analizzati ieri sono stati 663 un po' più dei 517 del 4 luglio. Tuttavia, non va dimenticato che la scorsa settimana ha avuto 18.596 tamponi contro i 15.828 del periodo a cavallo tra fine giugno e inizio luglio e i 12.374 dei giorni 20-26 giugno. I tamponi non erano così tanti dai 21.984 tra il 18 e il 24 aprile.

Quarta dose

Si va verso l'ok alla quarta dose per gli over 60. L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato spiega: «Siamo in attesa della circolare del ministero della Salute e dell'ok da parte di Aifa a seguito del quale da giovedì 14 si potrà prenotare sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità. La somministrazione della quarta dose per gli over 60 potrà esser fatta anche presso il proprio medico di medicina generale e nelle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. Saranno riattivati alcuni hub vaccinali, tra i quali La Vela a Tor Vergata, via Lamaro presso gli studi di Cinecittà, la stazione Termini, l'Istituto Spallanzani e piazzale Ostiense Acea".