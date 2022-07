È morto il dottor Pier Giorgio Paesano. Ginecologo a Roma, ma originario di Isola del Liri e molto noto in Ciociaria, si è spento a soli 52 anni. Ancora sconosciuta la causa del decesso, che sarà stabilita dall'autopsia. Sembra sia stato vittima di un malore mentre era in auto sotto casa. Lascia la moglie e due figli.

La notizia ha sconvolto le tante persone che avevano avuto modo di conoscere il suo carisma e i suoi modi gentili ed è circolata velocemente in tutta la provincia. Qui aveva, infatti, non soltanto la famiglia di origine, ma anche molte pazienti che dalla Ciociaria erano in cura presso il suo studio nella Capitale.

Ha esercitato per diversi anni presso l'ospedale San Pietro Fatebenefratelli, per poi trasferire la propria attività, dallo scorso giugno, presso la Casa di Cura Santa Famiglia con l'incarico di Vice Primario e Direttore del Reparto di Uroginecologia. I funerali saranno fissati dopo l'esame autoptico.