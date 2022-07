I Vigili del fuoco del distaccamento di Sora e il personale del soccorso alpino di Cassino, sono intervenuti oggi nel comune di San Biagio Saracinisco per prestare soccorso a un uomo che, recandosi a pescare in compagnia del nipote, è precipitato in una zona impervia a ridosso del torrente Mollarino. È stato il nipote a chiamare i soccorsi, intervenuti tempestivamente in aiuto dell'uomo. Sul posto si è recato anche il personale dei Vigili del fuoco con specializzazione S.A.F. (speleo alpino fluviale) proveniente dal distaccamento territoriale dei Vigili di Fiuggi. Effettuato il recupero dai soccorritori, l'uomo è stato affidato ai sanitari presenti sul posto e trasportato con l'eliambulanza.