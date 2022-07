La città delle cascate si riempie di visitatori con il lungo programma della Festa del Crocifisso, che in questi giorni sta registrando migliaia di presenze ogni sera, in vista della conclusione di oggi. I concerti delle tribute band che si sono alternati sul palco allestito in piazza Santissima Triade hanno dato ragione al comitato organizzatore dei festeggiamenti, richiamando spettatori da tutta la provincia e anche oltre.

Si è iniziato giovedì con il rock'nroll dei "Four Vegas"; poi Daniele Quartapelle, l'alter ego di Renato Zero che ha vinto il talent "Tale e quale show"; grande successo sabato anche per il tributo a Vasco Rossi con la "Spazio Vasco cover band" e Alberto Rocchetti; ieri sera il tribute show dedicato ad Adriano Celentano con Maurizio Schweizer. E stasera si chiude alla grande con il concerto dei "The Kolors", tappa isolana del "Summer tour 2022" della band di Stash Fiordispino.

Non è mancato qualche malumore per la tradizionale fiera del Crocifisso trasferita nel quartiere Pirandello, per il resto un successo su tutti i fronti.