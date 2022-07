Proseguono in città le votazioni per l'elezione dei direttivi dei comitati di quartiere. A giudicare dalla partecipazione dei cittadini, l'entusiasmo non manca. E questo è il principale motivo di soddisfazione per gli amministratori comunali. Il sindaco Luca Di Stefano e il consigliere delegato Francesco Monorchio continuano a presentarsi nei vari rioni, in centro come in periferia, per conoscere personalmente i membri dei comitati e avviare con loro i primi contatti.

Per il comitato di quartiere della zona Compre-Valfrancesca si sono recati al seggio 275 residenti. Sono state attribuire le seguenti cariche: presidente Roberto Baldassarre, vicepresidente Vincenzo Farina, segretario Sara Farina e tesoriere Davide Capobianco.

Intanto dal comitato della zona Selva arriva un segnale di come questi organismi possano giocare un ruolo chiave nella risoluzione dei problemi dei quartieri. "A seguito di varie segnalazioni, il comitato di quartiere, nella giornata di sabato, si è prontamente attivato per la sistemazione di un albero pericolante presso la scuola dell'infanzia Chiesa Nuova - ha fatto sapere via social il nuovo direttivo del comitato di quartiere - Si ringraziano i vigili del fuoco del distaccamento di Sora, la polizia municipale e la società Ambiente e salute Srl".

Un intervento necessario per mettere in sicurezza, oltre che la scuola, anche una strada importante e molto trafficata. L'arrivo dei soccorsi ha destato molta curiosità. I residenti hanno seguito le operazioni dei vigili del fuoco che hanno portato a termine l'intervento con successo. È stato uno dei primi interventi del neo comitato di quartiere costituito nella zona Selva che, creando anche una pagina social, ha documentato con foto e comunicazioni l'utilità e l'efficacia di questi organismi.