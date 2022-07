Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Sgurgola. Gli interventi prevedono la ristrutturazione della facciata, del tetto e degli infissi. Un lavoro mirato riguarderà anche il sottopassaggio, soprattutto per eliminare gli allagamenti che spesso si verificano quando piove, creando molti disagi ai viaggiatori.

I lavori sono finanziati da Rfi (rete ferroviaria italiana) e la riqualificazione della stazione ferroviaria è attesa da tempo viste le condizioni in cui versa l'immobile, nonostante sia un punto di riferimento per molti pendolari che quotidianamente escono da Sgurgola per lavoro o per studio. La nuova stazione ferroviaria gioverà senza dubbio agli utenti e più in generale a tutto il territorio lepino.