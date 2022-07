Apre la sede dell'ufficio locale dell'Agenzia regionale spazio lavoro. Si potenzia così la rete dei centri per l'impiego. «È un lavoro partito più di due anni fa, quello del potenziamento della rete regionale dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro, e che adesso si sta concretizzando - sottolinea il vice sindaco Vincenzo Cacciarella - Con tale riorganizzazione, Ceprano sarà sede dell'ufficio locale dell'Agenzia spazio lavoro. Questo è un risultato importante per il territorio, per i giovani, per i disoccupati e per le aziende che hanno bisogno di servizi pubblici di qualità, anche in considerazione del programma "Garanzia occupabilità lavoratori", in sigla Gol.

Implementare la rete territoriale e renderla attuale ed efficace rispetto alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro è un obiettivo strategico che la Regione Lazio si è data, essere parte di questo progetto ci rende fieri del lavoro svolto. Ancora una volta - conclude Cacciarella - la straordinaria sinergia con la Regione e il lavoro di valorizzazione delle potenzialità della nostra città danno dei frutti importanti, che fanno crescere il territorio e restituiscono centralità a Ceprano».

Con la crisi causata dalla pandemia, l'Agenzia regionale spazio lavoro rappresenta uno strumento attuativo per creare sinergie tra imprese, formazione e persone in cerca di occupazione nonché per migliorare l'efficienza delle misure di politica attiva del lavoro. È importante perciò creare punti di contatto attraverso cui gli utenti, i datori e le imprese possono usufruire di svariati servizi, tra questi anche attingere informazioni riguardo i servizi disponibili per l'accesso al lavoro, le tipologie contrattuali, gli incentivi economici previsti e le normative che regolano la materia.

Il nuovo ufficio territoriale rappresenta anche il punto d'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, dunque riveste un ruolo importante per il contrasto alla disoccupazione promuovendo misure personalizzate di inserimento lavorativo a favore di utenti che versano in condizioni di svantaggio o di disabilità e si occupano della mobilità delle persone. Servizi importanti quindi, specie di questi tempi.