È stata inaugurata la nuova sede della protezione civile di Acuto. Si trova presso il palazzetto di Casenuove ed è stata ricavata in un rudere che era abbandonato e che è stato ristrutturato e riportato a nuova vita. Commenta il sindaco Augusto Agostini, che ha tagliato il nastro insieme ai volontari della protezione civile: «Un motivo di soddisfazione per l'amministrazione amministrazione: è stato eliminato un elemento di degrado urbano ed è stata realizzata la sede di un servizio importante quale è quello della protezione civile ai cui volontari non possiamo che essere grati per la loro attività».

Agostini, inoltra, ringrazia «chi ha collaborato alla realizzazione di questa opera: il geometra Salomone, l'amico e straordinario collaboratore Ugo Rotella, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente, la ditta di Mario Pennacchia e i suoi bravi collaboratori, il nostro tecnico comunale Sandro Cori sempre efficace nel portare avanti le programmazioni e le progettualità comunali. Insomma grazie a tutti per questo ennesimo importante obiettivo concreto raggiunto dalla nostra amministrazione».