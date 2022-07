Ultimi giorni per presentare le domande per l'amato concorso "Balconi fioriti e spazi aperti", giunto alla sua XIX edizione. Entro venerdì i cittadini interessati a prender parte alla colorata sfida potranno ancora presentare domanda di partecipazione all'ufficio dei Servizi sociali del Comune, a mano o tramite pec. Entro il 31 agosto, fanno sapere del Comune, una commissione effettuerà i rilievi fotografici dei balconi, aree ed esercizi commerciali che avranno fatto richiesta di partecipare all'iniziativa "Balconi fioriti e spazi aperti" per verificare le esposizioni più ricche e curate.

«L'amministrazione comunale di Sant'Elia, con l'impegno dell'assessorato al Turismo, hanno promosso la XIX edizione del concorso finalizzato ad abbellire con fiori e piante i balconi, le aree di abitazioni private a confine con strade pubbliche e quelle antistanti gli esercizi commerciali del paese - spiegano dal Comune - Pertanto è auspicabile la partecipazione dei residenti che determinerà, senz'altro, una positiva riqualificazione estetica del territorio: un doppio effetto positivo - dunque - per la cura dell'ambiente. Tutti i cittadini residenti nel territorio santeliano sono invitati a collaborare per la buona riuscita dell'iniziativa».

Un'occasione unica per mostrare la passione per i fiori e allo stesso tempo un modo per contribuire all'immagine del paese. Ma anche un modo per continuare a tenere viva la memoria di Maria Carmela Violo, a cui il concorso è intitolato, che lo ha fortemente voluto e che l'amministrazione guidata da Roberto Angelosanto intende portare avanti. Per tutte le informazioni sarà possibile rivolgersi all'ufficio del Turismo del Comune alla dottoressa Olandesi allo 0776/351861.