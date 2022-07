Giro di vite su abusivismo, irregolarità e sosta selvaggia. I vigili urbani, guidati dal comandante Pasquale Pugliese, stanno lavorando senza sosta. Autolavaggi irregolari e attività non a norma chiusi. Piede ancora sull'acceleratore per ridurre il fenomeno senza freni della sosta selvaggia. Nonostante il numero di unità in servizio sempre troppo sottodimensionate, i risultati ci sono.

«Il contrasto all'abusivismo non è degli ultimi tempi. Tengo a precisare che si tratta di un tipo di attività che è stata svolta parallelamente a tutto il resto dell'importante lavoro nelle mani dei vigili guidati dal comandante Pugliese - ha sottolineato l'assessore al ramo, Barbara Alifuoco - Il sequestro dell'area abusiva a pochi passi dal fiume come quello degli autolavaggi irregolari, l'ultimo proprio in pieno centro, ha catturato l'attenzione dei cittadini più di altre operazioni. Ma le attività sono continue e su più fronti. Il segnale che si sta dando è quella di una amministrazione molto attenta alla legalità a tutto tondo. Non ci sono sconti per nessuno».

Non dimentichiamo neppure il controllo incrociato che gli agenti hanno condotto nei mesi scorsi sulle attività cittadine per verificare la regolarità dei pagamenti relativi a Tosap e non solo. Un'azione che ha portato all'aumento delle domande e alla regolarizzazione di molte posizioni.

«Naturalmente, e l'operazione che ha coinvolto gli autolavaggi ce lo conferma, il cambio di passo si è avuto quando parliamo di tutela ambientale. Certamente si proseguirà in questa direzione - ha aggiunto l'assessore - in piena sintonia con questo nuovo sentire. E grazie alla sensibilità del comandante Pugliese. Un plauso sentito va a lui e agli agenti». Ma le questioni affrontate sono tante. Da un lato, infatti, l'aspetto repressivo e sanzionatorio necessario a ridare ordine, decoro e legalità alla città. Dall'altro, un aspetto propositivo, che guarda allo sviluppo di nuovi progetti in grado di abbracciare le esigenze della comunità. Un esempio? La creazione di stalli rosa, già proposta proprio dall'assessore Alifuoco. Che, dopo un primo avvio, è rimasta ferma. «Progetto solo "congelato"» sottolinea l'assessore, che spiega come la questione della penalina abbia di fatto tirato il freno a mano sulla questione, senza determinare un dietro-front.

La delibera esiste e al momento è solo in stand-by. «Una questione che teniamo a cuore e che presto riprenderemo. Spero già in autunno».