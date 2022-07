Una prova impegnativa, soprattutto sotto il profilo organizzativo. Gestire oltre ottocento candidati non è stato semplice. Eppure tutto è filato liscio: la prova scritta del concorsone indetto dal Comune per l'assunzione di tre istruttori amministrativi e due tecnici si è svolta senza intoppi lo scorso primo luglio al palasport Casaleno di Frosinone. Ora il secondo e decisivo passaggio: la prova orale che deciderà i vincitori. Con la pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi all'orale, a contendersi i tre posti da istruttore amministrativo (categoria C, posizione di accesso C1) sono rimasti in pochi: appena undici sui 724 partecipanti allo scritto. Si tratta di Alessandro Bottoni, Andrea Massarella, Ludovica Franco, Simone Cestra, Fabrizio Pacione, Ambra Addessi, Piergiorgio De Luca, Adriano Mirto, Armando Arduini, Fabio Di Stefano e Maria Iannaccone.

Hanno ottenuto il punteggio maggiore nei tre test somministrati ai concorrenti e consistenti in trenta quesiti per ciascuna batteria di test, elaborati dalla società TmConsulting Srl, aggiudicataria dell'affidamento. Da qui la graduatoria degli ammessi alla prova orale in programma per il prossimo 27 luglio, alle 9, stavolta nella sala consiliare di Palazzo Antonelli. La commissione è presieduta da Stefano Schirmenti, segretario generale dei Comuni di Anagni e Prossedi, e composta da Adolf Cantafio, segretario generale dei Comuni di Scandriglia, Toffia, Castelnuovo di Farfa, e da Maria Lucia Torri, funzionario amministrativo-contabile del Comune di Nepi. Con le funzioni di segretario verbalizzante, la dottoressa Diana D'Amico, dirigente del Comune di Ceccano che ha seguito personalmente il complesso iter per la preparazione e l'indizione del concorso. Ora l'ultimo step con la prova orale e la graduatoria finale con la proclamazione dei vincitori, rinforzi sui quali l'amministrazione conta per arginare l'ormai cronica penuria di personale amministrativo.