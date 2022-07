Nella serata di sabato, i carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno eseguito una serie di controlli mirati nei territori di Segni, Artena e Colleferro. I servizi erano finalizzati a prevenire i reati durante la movida del fine settimana, che hanno interessato i luoghi di maggiore aggregazione sociale che diventano centro di attrazione per centinaia di giovani.

Le attività svolte dalle pattuglie del Nucleo radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Colleferro hanno portato al controllo, in totale, di 35 veicoli e 50 soggetti e alla sanzione amministrativa di un uomo trovato in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno anche anzionato un'autista poiché è risultato positivo all'alcoltest.

Per lui i militari hanno fatto scattare la violazione amministrativa per guida in stato di ebbrezza e hanno provveduto al ritiro della patente di guida. Poco più tardi, inoltre, i carabinieri hanno controllato un'autovettura con targa straniera e hanno accertato che il proprietario alla guida, pur essendo residente nel territorio nazionale da oltre tre mesi, circolava alla guida del proprio veicolo con targa straniera, non avendo ottemperato all'obbligo di reimmatricolazione in Italia, così come previsto dal codice della strada.

I carabinieri, pertanto, hanno sequestrato l'autovettura e ritirata la patente di guida del proprietario del veicolo. I controlli hanno interessato una vasta area di competenza dei carabinieri della Compagnia di Colleferro e hanno impegnato numerosi militari dell'Arma per la prevenzione dei reati che potenzialmente aumentano dove c'è maggiore concentrazione di persone.