Cassonetti intelligenti in fase sperimentale a Ferentino, ma qualche problema perdura. La capienza non sembrerebbe la stessa dei vecchi recipienti, forse andrebbero raddoppiati i nuovi contenitori tecnologici della differenziata. Proprio in questi giorni, nel centro storico sono stati posizionati i nuovi raccoglitori per la raccolta differenziata (videosorvegliati), in sostituzione dei vecchi cassonetti alla portata di tutti. Sono dotati di meccanismi di ultima generazione, che consentono il deposito dei rifiuti ai soli utenti autorizzati. Le cosiddette isole ecologiche di prossimità permettono ai residenti, muniti di tessera magnetica che sarà consegnata loro, di conferire in modo corretto e sicuro i rifiuti nelle postazioni vicine alle abitazioni, garantendo il decoro urbano nelle diverse aree.

Il tema dei rifiuti è delicato e complesso e richiede costi notevoli e sacrifici per il Comune. Inoltre persiste l'abbandono dei rifiuti sul territorio e preoccupa non poco la situazione. Nei giorni scorsi è intervenuto l'assessore comunale alla sanità Franco Martini che invita i cittadini a collaborare e a rispettare le regole. «Il continuo abbandono dei rifiuti di vario genere - ha detto Martini - ci presenta una situazione non più tollerabile. Il problema comporta costi crescenti e danni igienico-sanitari e ambientali che ricadono sulla collettività. Una città pulita è frutto del buon senso e di civiltà. Gli incivili non demordono e in piena estate, con le temperature elevate, si assiste a episodi sgradevoli.

L'amministrazione comunale è impegnata con il gestore incaricato, affinché la nostra città sia sempre pulita e in ordine. La nostra mobilitazione è massima e i controlli sono sempre più intensificati, come le iniziative contro chi inquina». Martini chiede collaborazione ai cittadini: «Si facciano rispettare le regole per lo smaltimento della differenziata. Invito al controllo tutti insieme, altrimenti sarà difficile risolvere il problema».