Un concerto dedicato a lui nel parco comunale che porta il suo nome. Ancora un'occasione per ricordare Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di origini capoverdiane residente a Paliano e ucciso il 6 settembre 2020 a Colleferro all'età di venti anni. L'evento si è tenuto venerdì sera. È la seconda volta che il comitato Cappuccini di Paliano e l'accademia Ars Nova di Colleferro organizzavano una serata di musica per il giovane, ma questa iniziativa ha avuto un valore ancora più significativo perché si è svolta a pochi giorni di distanza dalla fine del processo di primo grado che ha condannato, per la morte di Willy Monteiro Duarte, Marco e Gabriele Bianchi all'ergastolo, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli a 23 e 21 anni di reclusione.

Tanti i gruppi che hanno suonato per Willy, alla presenza dei genitori Lucia e Armando e della sorella Milena. «Un grande momento di musica e condivisione - ha commentato il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri - e una nuova occasione per stringerci insieme nel ricordo del nostro piccolo grande eroe. Ringrazio di cuore il comitato Cappuccini per la dedizione mostrata nell'organizzazione dell'evento e tutti gli artisti dell'accademia Ars Nova di Colleferro. Grazie alle autorità intervenute, all'ambasciatore di Capoverde, al consigliere regionale Mauro Buschini e al vicesindaco di Colleferro, Giulio Calamita».

Il consigliere regionale Mauro Buschini ha detto: «Lavorare affinché Willy non venga mai dimenticato vuol dire lavorare concretamente per una società migliore e perché fatti come questo o come quello che ci ha portato via Emanuele Morganti non accadano mai più».