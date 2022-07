Non bastavano la guerra, la crisi energetica e il Covid-19. L'estate 2022 porta al Paese un'altra grave emergenza: quelle idrica, la mancanza d'acqua per colpa della siccità. L'attuale grave situazione, secondo quanto elaborato Confartigianato, è caratterizzata dal forte calo delle precipitazioni nei primi cinque mesi del 2022 che emerge dal monitoraggio dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Cnr, un quadro che si conferma nell'indicatore relativo agli ultimi sei mesi del bollettino della siccità dell'Ispra. Un quadro quello della siccità aggravato anche dalla dispersione dell'acqua nella rete degli acquedotti.

L'utilizzo

L'agricoltura è il più grande utilizzatore di acqua, con consumi di 11,9 miliardi di metri cubi destinati all'irrigazione dei terreni e alla zootecnia. Per il consumo di acqua dolce prelevata per uso potabile sono prelevati 9,2 miliardi di metri cubi, per cui l'Italia è al primo posto nell'Ue a 27. Dal mare e dalle acque interne provengono 18,5 miliardi di metri cubi di acqua utilizzati nel raffreddamento degli impianti di produzione di energia elettrica, di cui l'88,1% dal mare e il restante 11,9% dalle acque interne che derivano, oltre che da corsi di acqua, canali e pozzi, anche da acquedotti industriali, da altri processi produttivi degli stabilimenti vicini e dagli impianti di depurazione delle acque reflue.

La manifattura

Nella manifattura, compreso l'estrattivo, il consumo è di 3,8 miliardi di metri cubi, con un utilizzo di 5,9 litri di acqua per ciascun euro di produzione realizzata. Una analisi condotta in collaborazione con l'Ufficio Studi di Confartigianato del Veneto evidenzia che i settori più idro-esigenti sono quello estrattivo con 21,7 litri utilizzati per euro di produzione venduta, seguito dal tessile (20,9 litri per euro), petrolchimica (17,5 litri per euro), farmaceutica (14,1 litri per euro), gomma e materie plastiche (12,4 litri per euro), vetro ceramica, cemento, ecc. (11,2 litri per euro) carta (10,1 litri per euro) e prodotti in metallo (7,4 litri per euro). In questo dieci comparti manifatturieri con una più elevata intensità di utilizzo dell'acqua, nei quali si concentra il 69,3% dei consumi delle imprese di produzione – pari a 12,1 litri di acqua per euro di produzione, più del doppio della media – operano oltre 118.000 imprese con 1 milione 268.000 addetti, oltre un terzo (34,1%) del totale. In questo perimetro, oltre 1 addetto su 2 (54,8%) lavora in micro e piccole imprese, mentre nelle 71mila imprese artigiane, il 59,7% del totale, lavorano 287.000 addetti, pari al 22,6% del totale.

Nel terziario vanno considerati le imprese dei servizi alla persona di lavanderie, acconciatori ed estetisti, che registrano un maggiore consumo di acqua per uso imprenditoriale. In questo perimetro in Italia operano 149mila imprese che danno lavoro a 317.000 addetti, con l'artigianato che pesa per il 73,0% delle imprese e il 60,2% degli addetti.

La crisi idroeletterica

A fronte di condizioni di elevata siccità, nei primi cinque mesi del 2022 la produzione idroelettrica è crollata del 39,7%. La quota dell'idrico scende di otto punti in un anno, passando dal 16,7% della produzione di elettricità dei primi cinque mesi del 2021 al 9,7% dello stesso periodo del 2022. Nel confronto internazionale, con ultimi dati disponibili a marzo 2022, nel primo trimestre di quest'anno l'Italia segna un calo del 44,2% rispetto allo stesso periodo del 2021, più intensa della flessione del 27,4% della media Ue.

Il rischio desertificazione del territorio a questo punto è molto concreto. Le condizioni meteoclimatiche contribuiscono fortemente all'aumento del degrado e quindi alla vulnerabilità alla desertificazione, che interessa il 28% del territorio in Italia, principalmente nelle regioni meridionali.

Le perdite nella rete

Non tutta l'acqua immessa viene effettivamente erogata agli utenti finali. Nel 2020 nei comuni capoluogo di provincia e città metropolitane, secondo quanto elaborato da Confartigianato, si è disperso il 36,2% dell'acqua immessa in rete, con una ampia variabilità territoriale, ma che vede, comunque il basso Lazio, con le province di Frosinone e Latina, protagoniste in negativo. Le condizioni di massima criticità, con perdita di più dei due terzi dell' acqua immessa, si registrano a Siracusa (67,6%), Belluno (68,1%), Latina (70,1%) e Chieti (71,7%). A seguire, con più di metà dell'acqua immessa che viene dispersa, Caserta (64,4%), Massa (62,9%), Sassari (62,9%), Rieti (62,7%), Salerno (62,4%), Potenza (61,4%), Pescara (58,9%), Benevento (58,7%), Campobasso (55,6%), Verbania (53,7%), Frosinone (53,6%), Cagliari (53,5%), La Spezia (53,4%), Oristano (53,4%), Messina (52,4%), Taranto (52%), Nuoro (52%), Prato (51,6%), Catania (51,3%), Vibo Valentia (50,9%), L'Aquila (50,7%), Agrigento (50,6%) e Isernia (50,1%). All'opposto, migliori condizioni delle infrastrutture determinano perdite idriche totali inferiori al 25% in circa un comune su cinque, e in sette capoluoghi i valori dell'indicatore sono inferiori al 15%: Macerata (9,8%), Pavia (11,8%), Como (12,2%), Biella (12,8%), Milano (13,5%), Livorno (13,5%) e Pordenone (14,3%).

La spesa pubblica

Le elevate perdite della rete degli acquedotti sono causate del mancato ammodernamento delle infrastrutture idriche. In Italia la spesa pubblica per la gestione dell'acqua, si tratta della spesa per approvvigionamento idrico (06.3 della classificazione internazionale della spesa Cofog) e trattamento delle acque reflue (05.2), nel 2020 ammonta a 1.549 milioni di euro, pari a 26 euro per abitante, circa un terzo dei 72 euro della spesa media Ue, un livello ampiamente inferiore rispetto ai 59 euro della Spagna, i 70 euro della Germania e i 115 euro della Francia. In dieci anni la spesa pubblica per la gestione dell'acqua in Italia si è ridotta di un terzo (-32,9%), in Francia è stata costante (+0,1%) e in Germania è salita del 30,6%.

Il Pnrr

Dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono attesi interventi per garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche. Il Piano, all'interno della missione "rivoluzione verde e transizione ecologica", mette a disposizione 4.380 milioni di euro , di cui 2.000 milioni per infrastrutture idriche primarie, 900 milioni per ridurre le perdite nelle reti di distribuzione, 880 milioni per investimenti nell'agrosistema e 600 milioni per investimenti in fognatura e depurazione, questi ultimi necessari a fronte delle procedure di infrazioni comunitarie e le sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia europea (la condanna della Corte del luglio 2012 si riferisce ad un inadempimento ad una direttiva di 31 anni fa!).