Si è svegliata con l'ennesimo incidente automobilistico la superstrada Cassino-Formia ieri mattina. Due macchine si sono scontrate all'altezza del comune di Castelnuovo Parano intorno alle sei, per motivi al vaglio degli inquirenti. Lo scontro ha riguardato un automobilista proveniente dal senso di marcia Formia-Cassino e una persona del piccolo paese aurunco. Sono rimaste coinvolte in tutto quattro persone: lievemente ferito ad una spalla l'uomo di Castelnuovo, a quanto appreso miracolosamente illesi tre giovani. Sul posto, la zona commerciale del paese, che a quell'ora cominciava a riaprire i battenti, sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo per capire la dinamica del sinistro e dirigere il traffico, nel punto sempre molto elevato, e i sanitari del 118 per provvedere a stabilizzare le condizioni delle persone ferite e organizzare i soccorsi.

L'incidente stradale di sabato mattina, che segue quello avvenuto qualche settimana fa all'altezza del comune di Pignataro Interamna, ha riacceso i timori sulla scarsa sicurezza della superstrada Cassino-Formia, aggravati dal quotidiano turismo balneare e dal costante traffico di mezzi pesanti costituito da tir e camion. Una strada tanto importante quale collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico quanto piena di incroci a raso, attività commerciali e industriali che rallentano il traffico e costringono a manovre azzardate che in molti, troppi, casi si sono rivelate mortali. Né si può dimenticare che spesso l'alta velocità contribuisce a causare scontri.