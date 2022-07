Ha giocato sei euro e ha incassato un milione. Anzi, per la precisione un milione e cinquemila euro. È la ricca vincita registrata nel bar tabaccheria DaGiò di Fumone, in località La Mola, sulla strada provinciale per Alatri. La fortunata estrazione è quella della lotteria MillionDay di venerdì sera (concorso numero 189). I numeri 1, 8, 17, 32 e 52 sui quali ha puntato un ignoto cliente del bar sono usciti tutti di fila. Quando Davide Cecchetti, titolare dell'attività insieme alla moglie Flora Moriconi, ha ricevuto la chiamata di Lottomatica che gli comunicava l'estrazione vincente, è stato naturalmente felicissimo.

È la prima volta, da quando gestisce la sua attività di località La Mola, che arriva una vincita così consistente.

E nella giornata di ieri, a notizia ampiamente trapelata, Cecchetti ha trascorso molto tempo a rispondere alle curiosità dei suoi clienti. Una su tutte: chi è il fortunato neo milionario? Cecchetti giura di non saperlo: «Sono in tanti - ci ha detto ieri pomeriggio - a giocare queste schedine, è davvero difficile capire chi sia il vincitore. Spero però che sia una persona residente a Fumone». Si sa soltanto che il giocatore, evidentemente in giornata sì, ha scelto un sistema da sei euro. Ha quindi compilato la sua schedina con i numeri e ha lasciato la ricevitoria. Non sapendo che a breve avrebbe iniziato la sua nuova vita da nababbo.