La curva dei contagi resta alta e aumenta il numero dei pazienti Covid ricoverati nei reparti dedicati dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone: sono 48, quattro in più rispetto al giorno precedente. Nessun decesso e 574 negativizzati. Processati 3.170 tamponi: 852 casi. Il che vuol dire che il tasso di positività è del 26,87%.

La situazione

Ieri ci sono stati 87 nuovi contagi a Cassino, 55 a Ferentino, 53 a Frosinone, 51 ad Alatri, 42 a Ceccano, 42 a Veroli, 41 ad Anagni, 33 a Sora, 32 a Monte San Giovanni Campano, 29 a Paliano, 24 a Boville Ernica, 23 a Isola del Liri, 21 a Fiuggi, 21 a Roccasecca, 18 a Piglio, 17 a Vallecorsa, 16 a Ceprano, 12 ad Amaseno, 11 a Piedimonte San Germano, 11 a Supino, 10 a San Giovanni Incarico, 10 a Sant'Elia Fiumerapido, 9 a Casalvieri, 9 a Pontecorvo, 8 ad Aquino, 8 ad Atina, 7 a Castrocielo, 7 a San Giorgio a Liri, 7 a Torrice, 7 a Villa Santa Lucia, 6 a Pico, 6 a Pignataro Interamna, 6 a Ripi, 6 a Sgurgola, 5 a Cervaro, 5 a Patrica, 5 a San Donato Val di Comino, 5 a Serrone, 5 a Strangolagalli, 4 ad Alvito, 4 ad Arnara, 4 ad Arpino, 4 a Castelliri, 4 a Castro dei Volsci, 4 a Fontechiari, 4 a Giuliano di Roma, 4 a Vallerotonda, 3 a Gallinaro, 3 a Pofi, 3 a Vicalvi, 3 a Vico nel Lazio. Quindi 2 casi in ciascuno dei seguenti Comuni: Acuto, Arce, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Coreno Ausonio, Fontana Liri, Fumone, Morolo, Pescosolido, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, Torre Cajetani, Trivigliano, Villa Santo Stefano. Infine, 1 contagio in ognuno di questi paesi: Broccostella, Casalattico, Castelnuovo Parano, Collepardo, Falvaterra, Guarcino, Pastena, Rocca d'Arce, San Vittore del Lazio, Sant'Apollinare, Santopadre, Trevi nel Lazio, Villa Latina.

Il trend

Quella che si chiude oggi è la settimana numero 123 della pandemia in Ciociaria. Sono trascorsi 860 giorni dal primo caso del due marzo 2020. L'andamento: 140 contagi il quattro luglio, 1.268 il cinque, 944 il sei, 970 il sette, 849 l'otto, 852 il nove. Per un totale di 5.023 e una media giornaliera di 837,16. La settimana scorsa (122) l'andamento fu il seguente: 66 contagi il ventisette giugno, 868 il ventotto, 658 il ventinove, 594 il trenta, 667 il primo luglio, 785 il due, 810 il tre. Per un totale di 4.448 casi e una media di 635,42 al giorno. Continua quindi la crescita della curva.

Ma l'effetto della variante Omicron 5 si capisce bene dai dati di quella che a tutti gli effetti è l'ondata estiva. Nei primi nove giorni di luglio i contagi sono stati 7.285 (media di 809,44 al giorno). E otto decessi. A giugno 8.253 casi (275,1 al giorno di media) e 7 decessi. Vediamo come è andata negli anni passati. A giugno 2021 i contagi furono 189, per una media di 6,3 al giorno. Mentre a giugno 2020 la media quotidiana era stata 0,46. In tutto il mese di luglio 2021 i contagi furono 384, per una media di 12,38. A luglio 2020 media di 0,35 casi ogni ventiquattro ore. Non c'è bisogno di interpretazioni. Per quanto riguarda il 2022, ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi.

A marzo i casi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 contagi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31. Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. Nel 2022, in poco più di sei mesi, i contagi sono ad un passo da quota 100.000. Per la precisione 99.847. I decessi 196. Nel 2021 i contagi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. In due anni (2020 e 2021) 43.128 contagi. In poco più di sei mesi (2022) 99.847. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti sale ancora: 1.222,85. Dicevamo che i pazienti Covid ricoverati presso i reparti dedicati dell'ospedale Spaziani di Frosinone sono 48. In Ciociaria gli attualmente positivi sono 9.098, la stragrande maggioranza dei quali (9.050) in isolamento domiciliare. Il 99,47%. Soltanto lo 0,53% (48) è ricoverato in ospedale, nei reparti ordinari dedicati. In questo momento al Fabrizio Spaziani di Frosinone non ci sono pazienti Covid in terapia intensiva. In totale in provincia di Frosinone sono state somministrate 1.009.764 dosi di vaccino. Così ripartite: 349.720 prime dosi, 352.293 seconde, 301.141 terze, 6.610 quarte. I dati sono aggiornati al 30 giugno scorso.

Il bollettino

Nel Lazio ieri ci sono stati 9.808 nuovi casi, 300 in meno rispetto al giorno precedente. I decessi sono stati 8 (-6). Tasso di positività al 28,2%. L'assessore Alessio D'Amato parla di «timida frenata dei contagi». E aggiunge: «Attendiamo il consolidamento del dato». Questo perché più volte nei giorni scorsi aveva ribadito che il picco era atteso per la metà di luglio. Aveva notato D'Amato: «Prosegue il trend di crescita dei casi su base settimanale ma con rallentamento della curva, +40% (il dato precedente era +50%). Il valore dell'Rt è stabile a 1.2 e aumenta l'incidenza a 1.175 su 100.000 abitanti, era 853 la scorsa settimana». Qualche giorno fa c'è stato il report della Fondazione Gimbe, che preso in esame il periodo compreso tra il 29 giugno e il 5 luglio. I casi Covid hanno fatto registrare un aumento del 35,7% rispetto ai sette giorni precedenti. Sempre dal report Gimbe emerge anche che i posti letto ordinari occupati da pazienti Covid in area medica sono sotto la media nazionale con un tasso dell'11,2%. Invece quelli in terapia intensiva sono al di sopra delle percentuali del resto d'Italia con un 6,6%.