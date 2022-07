Più servizi, orari aggiuntivi, visite anche notturne per recuperare gli esami che il Covid ha ritardato e abbattere i tempi d'attesa per le nuove prenotazioni. La Asl di Frosinone, sulla base del Piano straordinario operativo disposto dalla Regione Lazio ed in particolare dall'assessore alla sanità Alessio D'Amato, ha attivato numerose sedute in più per i vari servizi specialistici. A quelli già avviati a giugno se ne sono affiancati altri a partire dallo scorso 1 luglio. Vediamo dunque l'offerta nel dettaglio. Presso l'ambulatorio di Viale Mazzini: visita angiologica ecocolordoppler tronchi sovra e sotto aortici tutti i giovedì (tranne il terzo del mese) dalle 15 alle 20.

Visita endocrinologica ed ecografie: il lunedì dalle 15 alle 19.30, il mercoledì dalle 15 alle 19, il giovedì dalle 16 alle 19.30 e il venerdì dalle 15 alle 18. Presso il Presidio Sanitario di Isola del Liri. Prima visita fisiatrica: primo martedì del mese 14-20, dal secondo in poi 14-18. Prima visita oculistica: il martedì dalle 8 alle 13. Visite otorino ed esami audiometrici: lunedì 8-14 e mercoledì 13-15.

Prima visita diabetologica: il lunedì dalle 14.30 alle 16.50 e il martedì dalle 13.30 alle 16.50. Prima visita gastroenterologica: il mercoledì dalle 14 alle 17. Presso il Santissima Trinità di Sora. Prima visita endocrinologica e/o diabetologica: il sabato dalle 9 alle 13. Visite otorino ed esami audiometrici: il lunedì dalle 14.30 alle 19.30. Presso il Fabrizio Spaziani di Frosinone. Prima visita urologica: il martedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30.

Vengono svolti esami anche in notturna: presso la Casa della Salute di Pontecorvo, il lunedì e il mercoledì, sono eseguite Tac senza contrasto nel servizio di radiologia dalle 20 alle 24. A questo servizio si aggiungono i seguenti.

Presso il Presidio Sanitario Territoriale di Cassino, in via De Bosis. Ambulatorio 1 Cardiologia: Visite ed ECG, il sabato, dalle ore 9 alle 18. Ambulatorio 2 Cardiologia: cisite ed Ecg, secondo e ultimo sabato del mese, dalle ore 13 alle ore 18. Presso la Casa della salute di Pontecorvo, invia D. Del Prete. Ambulatorio Cardiologia: visite ed Ecg, tutti i lunedì del mese, dalle ore 11 alle 13.30 e i venerdì dalle 13.30 alle 18.30 Servizio di Radiologia: Tac senza mezzo di contrasto, tutti i mercoledì del mese dalle ore 20 alle 24. Un sabato dalle ore 8 alle ore 14 (dedicato all'ecografie).

Si legge in una nota: «La Asl di Frosinone è al lavoro per implementare ulteriormente l'offerta». L'imperativo categorico è abbattere i tempi delle liste d'attesa considerando gli effetti degli oltre due anni di pandemia su dei servizi fondamentali.