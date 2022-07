Un servizio migliore per gli utenti. Così Poste Italiane motiva il trasferimento del centro di distribuzione per corrispondenza e pacchi di Anagni in quello di Tecchiena, in territorio di Alatri, operativo dal 5 luglio scorso.

"Tale variazione organizzativa è funzionale all'efficientamento gestionale nell'ottica di un continuo miglioramento del servizio di recapito per le famiglie e le imprese del territorio - spiega la compagnia postale in una nota - La possibilità di poter usufruire di strutture più accoglienti, in sicurezza e organizzate, comporterà un'ottimizzazione complessiva dei processi lavorativi che si rifletterà direttamente e in modo positivo sui tempi e sulle modalità del servizio di recapito".

Il centro di distribuzione postale di Tecchiena, sulla statale 155, ha una superficie interna di mille metri quadrati ed è stato progettato e realizzato sulla base del "joint delivery", il modello di recapito introdotto sull'intero bacino territoriale della provincia che garantisce la consegna di corrispondenza e pacchi anche il pomeriggio e il sabato. Dispone inoltre di attrezzature di ultima generazione e di carrelli per la movimentazione interna della posta, bilance e casellari che permettono ai portalettere di gestire la corrispondenza con maggiore precisione e rapidità.

Il centro di Tecchiena, suddiviso in 36 zone di recapito, ha competenza su 13 comuni: Alatri, Anagni, Boville Ernica, Collepardo, Ferentino, Fumone, Guarcino, Morolo, Paliano, Sgurgola, Tecchiena, Veroli e Vico Nel Lazio. Nel centro, diretto da Massimo Scarsella, lavorano un'ottantina di addetti tra portalettere e operatori interni. A disposizione dei portalettere c'è un parco mezzi di 60 auto con cui quotidianamente raggiungono circa 122.000 abitanti (oltre 54.000 abitazioni e più di 4.000 attività commerciali tra uffici e negozi).

I portalettere sono dotati di palmare e con i loro terminali possono gestire la corrispondenza ordinaria e con firma in maniera veloce e tracciata, portando a domicilio una serie di servizi postali e di pagamento sia per i privati che per i professionisti.