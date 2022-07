Una bomba d'acqua che ha spaventato e causato danni, ma che se non altro è riuscita a domare le fiamme. La pioggia di giovedì ha dato una grossa mano a spegnere l'incendio che per giorni ha le montagne tra Alvito e San Donato Valcomino. Riaperta anche la strada regionale 509 per Forca D'Acero, chiusa proprio per consentire le operazioni di spegnimento da terra e dal cielo.

"L'incendio è spento - ha annunciato in una nota il sindaco Luciana Martini - Il copioso temporale ha finalmente chiuso questa vicenda che ci ha fatto vivere gli ultimi giorni con grande apprensione e preoccupazione. L'arrivo giovedì mattina del miglior mezzo a disposizione dei vigili del fuoco, l'elicottero Erikson S64, insieme alle numerose forze già in campo, aveva già stretto una morsa decisiva attorno al fuoco. Ringrazio i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile giunti da ogni angolo della provincia, i Dos, i guardiaparco, i carabinieri e a forestali, i vigili urbani, gli allevatori e le attività commerciali che hanno offerto i rifornimenti, il sindaco di San Donato, Enrico Pittiglio, sempre presente, e tutti i cittadini che hanno offerto il loro aiuto».

In fumo decine di ettari di bosco, pinete, faggete e pascoli montani. «Un danno economico, ma soprattutto patrimoniale, che scalfisce l'anima della nostra comunità - aggiunge il sindaco - Ma la nostra montagna rinascerà, ancora più bella».

Intanto a Sora si tirano le somme dei danni causati dal nubifragio che ha impegnato a lungo vigili del fuoco, volontari della protezione civile e agenti della polizia locale per strade, cantine e alcuni negozi allagati, come pure il piazzale dello stadio Tomei.