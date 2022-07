Rimesso in libertà dalla corte d'appello di Roma l'uomo di 47 anni , residente ad Aquino e di origini marocchine, che era stato tratto in arresto il 31 luglio di due anni fa a seguito di una tentata violenza sessuale commessa ai danni di una giovane concittadina in Piedimonte San Germano. La vicenda si è sviluppata attraverso dapprima un tentativo di privare della camicia la povera ragazza e successivamente , a seguito del diniego di quest'ultima, con una reazione che ha comportato la frattura delle ossa nasali della persona offesa.

Durante il procedimento svolto davanti al gip presso il tribunale di Cassino, la giovane si è costituita parte civile; il dottor Marcopido ha emesso una sentenza di condanna ad anni tre di reclusione. L'imputato difeso dall'avvocato Pasquale Di Gabriele ha inizialmente ottenuto una mitigazione della misura cautelare, con concessione degli arresti domiciliari. Poi, a seguito di proposizione di ricorso in appello, anche la scarcerazione, avvenuta, oggi ad opera della terza sezione della corte d'appello di Roma.