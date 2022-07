Campagna antincendio 2022: attivata la sede distaccata dei vigili del fuoco. Il presidio è stato allestito dal primo luglio nell'ex mattatoio di via Caragno e resterà operativo per tutto il periodo estivo garantendo il pronto intervento in caso di incendi da un luogo centrale da cui sono facilmente raggiungibili le zone boschive più a rischio. L'obiettivo è quello di ottenere una sede dei vigili del fuoco permanente che assicuri il servizio a tutti i comuni del comprensorio.

Soddisfatto per l'attivazione della sede distaccata il vice sindaco Vincenzo Cacciarella: «È tornata operativa la sede distaccata dei vigili del fuoco, attrezzata per far fronte alla campagna anti incendio boschivo 2022. Nelle scorse settimane abbiamo lavorato in sinergia con il Comando provinciale per riportare a Ceprano questo importante servizio di soccorso nella sede della protezione civile. È per noi e per tutta la città motivo di orgoglio ospitare i pompieri. La nostra protezione civile collaborerà con loro, mettendo a disposizione la professionalità maturata in questi lunghi anni di associazionismo».

«Ceprano è centrale tra i paesi del comprensorio - aggiunge Cacciarella - e questa posizione strategica consente di coprire in pochi minuti un ampio raggio di territorio. Puntiamo su questo aspetto, è nostra intenzione progettare un intervento strutturale per avere un presidio permanente, insieme alla Regione Lazio e al Ministero dell'interno».

Il vice sindaco conclude rendendo merito a chi si è impegnato per il raggiungimento dell'obiettivo: «Ringraziamo la comandante Tarquinia Mastroianni e tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto finora e per quello che ci attende». Importante il presidio attivato a Ceprano, con una posizione strategica sul territorio, centrale e dunque idonea per raggiungere velocemente le diverse zone del territorio e assicurare così la tempestività degli interventi in caso di incendio. Purtroppo, durante l'estate il territorio registra numerosi incendi, generalmente di origine dolosa, per cui l'azione rapida e risolutiva dei vigili del fuoco può evitare gravi danni.