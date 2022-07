Un pianoro sempre un passo avanti. Una tranche di interventi migliorativi che interesserà la perla degli Ernici e che rientra nella logica della «conservazione della biodiversità mediante il ripristino ed arredo di sentieri naturalistici e piazzole di sosta nel comprensorio di Prato di Campoli». Nel complesso, per gli interventi, la stima di investimento è di poco superiore ai 90.000 euro di cui 80.124 euro risultati ammissibili in capo a un finanziamento regionale e solo la restante parte sarà a carico dell'ente.

Le tempistiche entro le quali dovrà assestarsi la realizzazione del progetto sono state fissate dalla direzione generale agricoltura della Regione Lazio, con il termine dei lavori fissati al 31 dicembre di questo anno. Il progetto prevede nel dettaglio la realizzazione di nuovi tavoli e panche da pic-nic in legno di castagno da mettere a servizio degli avventori. Inoltre è prevista l'allocazione di ulteriori pannelli illustrativi, tutti protetti da debite tettoie, per restituire informazioni sia di carattere didattico sia scientifico e culturale. Sempre nella logica di cura del perimetro, sarà integrata anche la staccionata in fattezza rustica che già insiste a delimitazione delle aree verdi e boschive. L'assessore all'ambiente Emanuele Fiorini inquadra così gli interventi che interesseranno Prato di Campoli.

«Per il pianoro, l'attenzione e l'impegno sono alti. Si è già provveduto al regolare affidamento dei lavori a una ditta del settore. Implementare i servizi è un modo diretto per aumentarne la fruibilità nel pieno rispetto della ricchezza paesaggistica che abbiamo il dovere di preservare. L'obiettivo, a cui si punta da tempo, è proprio quello di restituire un'idea di turismo sostenibile, adottando strategie operative che uniscano promozione turistica e tutela naturale. Integrare la cartellonistica direzionale, aiuterà gli avventori a visitare al meglio i nostri sentieri. Così come la certezza di trovare adeguati punti di raccolta rifiuti, servirà a ridurre, facendo appello alla sensibilità di tutti, l'abbandono indisciplinato che è già monitorato».