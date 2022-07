Sono già 3.322 i nuovi contagi settimanali con i 970 di ieri (su 3.008 tamponi). Sono più di quelli di nove delle ultime dieci settimane. Nella passata, chiusa a 4.448, la media era di 635,43 al giorno, decisamente inferiore rispetto agli attuali 830,50 casi quotidiani.

La risalita dei positivi prosegue come pure quella dei ricoverati, passati in 24 ore da 26 a 35, il massimo dal 25 maggio a oggi. Prosegue ininterrotta la risalita dell'incidenza per 100.000 abitanti, a 1.170,65, mentre il tasso di positività è al 32,24% nel contesto di una settimana che viaggia al 34,88%, nuovo record dall'inizio della pandemia.

La giornata

Sono 75 i comuni ciociari a registrare almeno un positivo, otto, invece, ne hanno 40 o più. La lista è aperta da Cassino con 81, di poco davanti a Frosinone a 80, quindi Ceccano a 64, Alatri a 49, Monte San Giovanni Campano a 46, Ferentino e Veroli a 41 e Sora a 40. A seguire Anagni a 37, Isola del Liri a 30, Ceprano a 26, Arce e Paliano a 21, Boville Ernica a 18, Piedimonte San Germano, Piglio e Pontecorvo a 17, Sant'Elia Fiumerapido a 16, Cervaro a 14, Amaseno, Fiuggi e Roccasecca a 13, Morolo a 11, Castrocielo e Pofi a 10, Arnara, Patrica, Torrice e Villa Santa Lucia a 9, Aquino, Arpino, Ausonia, Castelliri, Colfelice e Vallecorsa a 8, Atina, Collepardo, Pico, San Donato Val di Comino, San Vittore del Lazio e Supino 7, Pignataro Interamna e San Giovanni Incarico a 6, Alvito, Broccostella, Coreno Ausonio e San Giorgio a Liri a 5, Esperia, Fontana Liri e Fontechiari a 4, Casalvieri, Castro dei Volsci, Giuliano di Roma, Posta Fibreno, Ripi, Sant'Apollinare, Serrone, Trevi nel Lazio e Villa Latina a 3, Filettino, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Sgurgola, Strangolagalli, Trivigliano, Vallerotonda e Vico nel Lazio a 2, Acuto, Belmonte Castello, Colle San Magno e San Biagio Saracinisco a 1.

Il trend

Per il terzo giorno di fila si hanno più di 900 casi con il picco di martedì da 1.268. L'ultima volta che, per tre giorni di fila, si è andati oltre i 900 casi quotidiani è stato dal 25 al 27 gennaio. A luglio i casi sono già 5.584.

Negli ultimi sette giorni si contano 5.584 nuove diagnosi a una media di 797,71 al giorno. Rispetto ai sette giorni precedenti (3.497 casi a 499,57 di media ) la crescita è del 59,67%, a quattordici giorni (2.360 e 337,14) l'incremento si attesta al 136,61%. Nel confronto con il periodo 10-16 giugno (1.293 e 184,71) è più 331,86%. Dal 9 giugno (863 e 123,28) si ha un boom del 547,04%. Una progressione sicuramente notevole anche se gli effetti sui ricoveri sono limitati.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti non accenna a rallentare. Ora è a 1.170,65, terzo giorno di fila oltre mille come non accadeva dal 5 al 7 aprile. Giovedì scorso era ancora a 733,12, mentre il 23 giugno a 494,76, il 16 giugno a 271,07, il 9 giugno a 180,92 e il 2 giugno a 178,62, il giorno dopo con 156,39 si sarebbe toccato il minimo dell'ultimo periodo. Da allora è stata una risalita progressiva, tanto che da 25 giorni tale valore è in crescita senza soluzione di continuità.

Secondo il Gimbe la provincia di Frosinone è tra le 38 province con un'incidenza superiore a mille nel periodo 29 gugno-5 luglio. Tra queste la prima è Napoli con 1.433 davanti, tra le altre, a Latina (1.224) e Roma (1.207) con Frosinone a 1.035.

Restando ai dati del Lazio, secondo il Gimbe la Ciociaria, nell'ultima settimana monitorata, presenta un incremento di casi del 58,1%, il più alto del Lazio davanti al 56,5% di Latina, al 45,3% di Rieti, al 42,3% di Viterbo e al 31,1% di Roma.

Il tasso di positività sta registrando anch'esso dei livelli mai visti prima. Dopo il record assoluto del 53,61% di martedì, ieri si è attestato al 32,24% per una media settimanale del 34,88%. Finisse così la settimana, sarebbe un nuovo primato.

I ricoverati

Sono saliti a 35, dai 26 del giorno prima, i ricoverati per Covid. L'ultima volta che si è avuto un dato maggiore è stato il 24 maggio con 36. Da allora il valore era oscillato tra 19 e 27. I negativizzati ieri erano 430, mentre i tamponi eseguiti sono stati 3.008.