Perde il controllo del mezzo e si ribalta, perdendo il carico. L'incidente poco fa in A1, all'uscita di Pontecorvo direzione sud. Per recuperare il mezzo c'è voluta una gru e pure l'intervento dei vigili del fuoco di Cassino. Il tratto è rimasto interdetto in attesa della messa in sicurezza. Nessuna ferita grave per l'autista