Al via la seconda edizione del Contributo di libertà per le donne che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza presso i Centri antiviolenza, le Case rifugio e Case della semi autonomia della Regione Lazio. L'avviso pubblico ha una dotazione di 516 mila euro e prevede l'erogazione di contributo fino a 5 mila per contribuire alle spese necessarie al percorso di autonomia di donne ed eventuali minori.

«Con il contributo di libertà – una delle tante misure all'avanguardia messe in campo dalla Regione Lazio nel campo delle pari opportunità – interveniamo su un aspetto spesso trascurato che è quello dell'indipendenza economica come strumento di fuoriuscita dalla violenza. Le difficoltà legate all'autonomia abitativa e alle spese di sussistenza sono tra i fattori che inibiscono molte donne e madri a denunciare abusi. Con questa misura sosteniamo le donne e i minori nei percorsi di libertà all'interno della rete di strutture regionali guardando al reinserimento sociale, lavorativo e con coraggio al futuro». Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione pari opportunità Consiglio regionale del Lazio.