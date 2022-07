Si chiama Sportello Made in Basso Lazio ed è un progetto attraverso il quale ConfimpreseItalia vuole incentivare le nuove attività imprenditoriali, ponendosi (come sempre) a sostegno dello sviluppo economico dei territori delle province di Frosinone e di Latina.

«L'obiettivo - si legge in una nota dell'associazione di categoria presieduta da Guido D'Amico - non è soltanto l'appoggio allo sviluppo imprenditoriale innovativo, ma è anche incoraggiare la creazione di un networking tra aziende, Università e altri diversi partner. La missione di Confimprese è favorire la nascita di nuove aziende, mettendo l'accento su startup, micro e piccole imprese».

Prosegue il comunicato: «Anche implementando politiche e strumenti in grado di favorire la trasformazione digitale.

Il progetto è perciò rivolto a startup, micro e piccole imprese di qualunque attività, aziende sociali, produzione e servizi, turismo e cultura, agro-alimentare, artigianato e commercio. E più in generale alle imprese del terzo settore, che necessitano di un percorso di adeguamento della propria struttura organizzativa e dell'acquisizione di strumenti e conoscenze per un percorso corretto che abbia un obiettivo riconoscibile: lo sviluppo. È per questo che il "cuore" del progetto Made in Basso Lazio sarà all'interno dei locali di Confimprese: offerto gratuitamente per tutto il 2022. Parliamo di uno spazio con strumentazione di ultima generazione. Made in Basso Lazio sarà un polo informativo e formativo del territorio. Oltre ad punto di riferimento per l'assistenza tecnica alle imprese. Ci saranno incontri formativi, saranno assicurate delle consulenze specifiche, verranno individuati percorsi di orientamento per potenziare le competenze nel campo del business e dell'innovazione tecnologica. Il tutto sarà assicurato da esperti in materia di impresa, trasformazione digitale, marketing&comunicazione. Università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari saranno a completa disposizione delle imprese che vorranno migliorare il proprio bagaglio di conoscenze e competenze per aumentare la competitività ed essere al passo con le principali novità tecnologiche che il mercato richiede. Saranno offerte postazioni di co-working con accesso a banda larga e sala riunioni. Verranno offerte attività formative nell'ambito del business di impresa. Dopo oltre due anni di pandemia, dopo l'aumento esponenziale delle materie prime (in primis dell'energia), dopo i problemi legati alla siccità, la nostra associazione risponde nell'unico modo che sa fare: mettendosi a disposizione delle imprese, cuore pulsante e spina dorsale del Paese»