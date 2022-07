Un impatto e due mezzi in fiamme. Una scena da spavento quella di ieri pomeriggio lungo la Casilina nord tra Piedimonte e Cassino quando, per cause al vaglio della polizia, sono entrate in contatto un'auto guidata da un anziano della zona e un motociclista che partecipava alla Milano-Taranto.

Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote - un partecipante tedesco - che, nello scontro, ha riportato una frattura alla gamba. Per lui, infatti, all'arrivo dei soccorsi è stato disposto il trasferimento al Santa Scolastica di Cassino. Sul posto sono giungi immediatamente gli uomini del Commissariato di Cassino. Nella collisione pare che il serbatoio della moto si sia rotto e abbia riversato il suo contenuto sull'auto. Questa sarebbe la causa dei mezzi in fiamme.