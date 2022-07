Precipita dal quarto piano del Santa Scolastica e muore. Immediati i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il terribile episodio si è registrato ieri, in serata, in uno dei reparti del Santa Scolastica. Il paziente, un uomo di 68 anni di Giuliano di Roma, era ricoverato per degli accertamenti.

Poi solo grida e voci rotte dal pianto. In pochi minuti sono accorsi medici e personale ma per l'uomo ogni speranza è stata vana. Dell'episodio sono stati subito interessati i carabinieri di Cassino, guidati dal capitano Scolaro, per eseguire tutti gli accertamenti del caso e ricostruire gli ultimi istanti di vita del paziente prima della tragedia. Non si esclude il gesto estremo.