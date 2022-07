Un volo di oltre tre metri dal balcone della propria abitazione, anziano elitrasportato al "San Camillo" di Roma. L'episodio si è verificato ieri intorno alle ore 18. Un ottantenne, che risiede in via Molare, nella periferia cepranese, era affacciato al balcone del suo appartamento sito al primo piano quando, forse a causa di un malore, ha perso l'equilibrio ed è piombato a terra. Il figlio, che era presente, ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul luogo sono giunti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure all'anziano il quale, a causa della caduta, ha battuto la testa riportando vari traumi. I sanitari, in considerazione dell'altezza di oltre tre metri e del trauma cranico rilevato all'ottantenne, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza che, giunta sul posto, è atterrata su un terreno libero, sito di fronte all'abitazione dell'anziano. Il ferito è stato stabilizzato e portato sull'eliambulanza che si è alzata in volo per raggiungere il nosocomio romano. A via Molare, presso la casa dove si è verificato l'episodio, sono giunti anche gli uomini del luogotenente Augusto Proietti della caserma carabinieri di Ceprano, che hanno effettuato le verifiche di rito.

Non è escluso che l'anziano sia caduto a causa di un malore, forse la ringhiera posta a protezione del balcone non era sufficientemente alta da trattenere il corpo dell'ottantenne che è precipitato a terra dopo un volo di oltre tre metri. L'anziano ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato al "San Camillo". Le alte temperature di questi giorni potrebbero anche essere all'origine del malore che ha causato la grave caduta dell'uomo. Si spera che le conseguenze riportate dall'ottantenne non siano gravi e che il ferito possa quanto prima riprendersi e fare ritorno a casa.

Sicuramente il gran caldo di queste giornate non aiuta gli anziani e il rischio che ci si possa sentire male è concreto.