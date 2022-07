È stata inaugurata oggi pomeriggio dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal Presidente del Consorzio Industriale del Lazio Francesco De Angelis la rotatoria Asi 4 a Frosinone. Il progetto, avviato appena quattro mesi fa, è stato realizzato in tempi record. Un'infrastruttura fondamentale per le aziende presenti nell'agglomerato industriale, ma anche per quanti ogni giorno percorrono quell'arteria di collegamento.

L'opera ha avuto un costo complessivo di circa 800.000 euro e rientra nel più ampio programma operativo sottoscritto tra Regione Lazio, Consorzio Industriale (ex Asi Frosinone) e Astral. Il piano d'investimenti prevede la realizzazione di sedici progetti in tutta la zona industriale, molti di questi sono stati già avviati e sono in fase di ultimazione. Infatti a breve si procederà con le prossime inaugurazioni.

«Quella di oggi è una giornata importante – ha sottolineato il Presidente del Consorzio Industriale del Lazio Francesco De Angelis – Lo scorso mese di febbraio è stato avviato il cantiere e a distanza di quattro mesi abbiamo ultimato i lavori, consegnato l'opera e reso alla zona industriale un sistema di collegamento molto più sicuro ed efficiente. Siamo convinti che le buone infrastrutture siano la condizione necessaria per rendere forte il nostro tessuto economico ed ecco allora che l'annuncio di dicembre, quando presentammo il piano, si è trasformato in un'opera vera, reale, concreta. L'obiettivo del Consorzio è quello di rendere le nostre zone industriali sempre più all'avanguardia, moderne e sicure. Dobbiamo creare i presupposti affinché le aziende abbiano una logistica semplificata e che garantisca i dovuti collegamenti. Un ringraziamento bisogna rivolgerlo al Presidente Zingaretti che ha voluto fortemente queste opere e la sua presenza testimonia l'attenzione su questo tema. Un ringraziamento anche alle imprese, perché questi sono progetti costruiti insieme. Lavoriamo nell'interesse esclusivo di questo territorio. Di chi ci investe e di chi lo abita».

«Il Lazio è sempre più protagonista delle dinamiche competitive del Paese – ha aggiunto il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – Con l'opera che oggi presentiamo aggiungiamo un tassello importante al grande progetto di riordino della viabilità, in una zona industriale importante per la regione e al tempo stesso nodo fondamentale di scambio del centro Italia. E un passo in avanti che porta vantaggi ai cittadini e ai tanti operatori del sistema industriale».

«Grazie al lavoro del Consorzio Industriale del Lazio, dell'Astral e della Regione Lazio - ha commentato il consigliere Regionale Mauro Buschini - in quattro mesi è stata realizzata la prima delle rotatorie previste sull'asse attrezzato di Frosinone. Un'opera necessaria per la viabilità, chiesta a gran voce dalle imprese che rende ulteriormente appetibile a nuovi investimenti il nostro territorio - ha concluso - Grazie a Francesco De Angelis, Antonio Mallamo e Nicola Zingaretti».