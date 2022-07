È stato regolamentato l'utilizzo del parcheggio all'interno dell'area dell'Acropoli in occasione delle cerimonie. Le nuove norme prevedono che possano entrare e parcheggiare esclusivamente le auto che hanno ottenuto l'apposito pass rilasciato dal Comando di polizia locale. Inoltre, l'unica area in cui è permesso il parcheggio degli autorizzati è quella sotto gli alberi lungo il viale brecciato posto sul lato dell'Acropoli che sovrasta via Duomo.

Il comandante della polizia locale, Nicola Bucciarelli, in relazione alle numerose lamentele e alle segnalazioni di "parcheggio selvaggio" all'interno del medesimo piazzale, specificando che si tratta di «episodi verificatisi soprattutto quando per motivi di servizio e di urgenza la polizia locale non ha potuto svolgere servizio di controllo dei mezzi in accesso», informa che «sarà intensificata durante le prossime cerimonie, oltre la consueta attività preventiva di verifica all'ingresso, attività di controllo e verbalizzazione successiva di tutte le auto che non rispetteranno le disposizioni di parcheggio. Il tutto - conclude Bucciarelli - al fine di preservare il decoro e la fruibilità pedonale dell'area in questione».