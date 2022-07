Emergenza idrica, il sindaco Ferdinandi corre ai ripari.

Considerando l'emergenza idrica in corso e il rischio degli incendi boschivi correlato alle alte temperature e all'assenza di precipitazioni, il sindaco ha emanato tre diverse ordinanze. In prima battuta quella che fa espresso «divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso domestico e in particolare per l'innaffiamento di orti, giardini, cortili e lavaggio automezzi per il periodo da ieri e fino al 30 settembre durante la fascia oraria 8-21».

Non solo. vietato anche il taglio di siepi, rami, arbusti e il mantenimento con termine di ottemperanza fissato al 30 luglio. E quella sulle misure di prevenzione del rischio di incendi boschivi. Le ordinanze sono state pubblicate sull'albo pretorio del Comune e rese dunque disponibili per la consultazione al pubblico.