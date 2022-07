Un progetto per completare l'opera di riqualificazione dell'area e del rifugio "Eleuterio Moretta" che si trova nel parco di Monte Menola. È quello che l'associazione Animafamily (che si occupa della gestione dell'area e che ha portato avanti l'opera di riqualificazione) ha presentato e che il Comune di si prepara a presentare in Regione. L'associazione, come noto, ha lo scopo di portare avanti azioni di «promozione dello sport, della cultura e di solidarietà sociale e, attraverso la gestione della nuova area verde di Monte Menola, prevede delle ricadute positive sull'ambiente sia dal punto di vista fisico che sociale, volte a favorire il miglioramento della qualità e della quantità di iniziative atte a sensibilizzare la cittadinanza, anche in riferimento alle manifestazioni sportive e di cultura locale che valorizzano le radici storiche della città».

Proprio per questo motivo, come si legge nella delibera adottata dalla giunta comunale, l'associazione Animafamily intende «rilanciare la collaborazione con le scuole e con le realtà associative della zona, per migliorare la fruibilità del luogo, attraverso l'organizzazione di momenti di confronto tra i cittadini e i loro utenti volontari inserendoli in un percorso di integrazione che li renda tra i protagonisti della vita sociale del parco e del quartiere che lo circonda».

Un progetto, quello proposto dall'associazione, che risulta essere particolarmente importante per lo sviluppo del territorio. Infatti l'iniziativa «oltre ad essere uno strumento per meglio affrontare il tema di un corretto rapporto con l'ambiente, si caratterizza per l'arricchimento che può portare, anche, a quello scambio cittadini-ente locale nelle tematiche della solidarietà sociale e delle politiche giovanili». Da qui il progetto di riqualificazione, completamento e messa a norma dell'area e del rifugio "Eleuterio Moretta" che si trova nel parco di Monte Menola. Una proposta progettuale dal valore complessivo di circa ventimila euro che la giunta del sindaco Anselmo Rotondo, dopo averlo approvato con apposita delibera, si prepara a presentare in Regione per ottenere un apposito finanziamento.