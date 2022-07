Il Piazzale delle Filippine presto si presenterà in una nuova veste. Lo storico "attracco" e deposito degli autobus avrà infatti una diversa destinazione d'uso con l'obiettivo di implementare l'offerta e i servizi per la cittadinanza. Un restyling completo dell'area quello studiato ad hoc. In particolare, si procederà alla messa in sicurezza del costone e alla riqualificazione del sovrastante piazzale, dove verrà realizzata un'area camper con spazio verde annesso e un parcheggio ad uso pubblico dunque a servizio della cittadinanza. Per questo l'amministrazione ha dato il via all'iter per poter procedere ai lavori di messa in sicurezza di tutta l'area interessata nonché alle operazioni preliminari per l'area camper.

Il progetto, che ha già superato la fase di acquisizione dei pareri degli enti preposti, è stato regolarmente approvato dalla giunta comunale. Successivamente è stata espletata la procedura di gara da parte della Provincia di Frosinone, quale stazione unica appaltante e, a breve, saranno affidati i lavori all'impresa aggiudicataria. In una nota congiunta, il sindaco Simone Cretaro e l'assessore ai lavori pubblici Augusto Simonelli spiegano così la valenza dell'opera: "Il Piazzale delle Filippine costituisce una risorsa per il nostro territorio, essendo collocato a due passi da tanti luoghi d'interesse.

Si è scelto così di implementare ancora i servizi per i nostri concittadini e per migliorare l'offerta turistica, riqualificando un'area che è tra i primi biglietti da visita per chi arriva al centro storico dalle principali arterie di collegamento. Uno spazio importante anche in vista della riapertura della scuola Valente, che a settembre ospiterà nuovamente gli alunni di medie ed elementari".

Un punto di raccordo tra il vicino centro storico e le contrade, con l'idea di un'area a doppia valenza. Un plus per i cittadini verolani che ogni giorno vivono la città e un servizio peculiare che si aggiunge a quelli già offerti ai tanti visitatori.