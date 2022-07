Il Comune potenzia i "parcheggi rosa" nelle zone più centrali del paese. L'intenzione è quella di mettere a disposizione delle donne in dolce attesa, ma anche alle mamme e ai papà con bambini fino a due anni, alcuni posti riservati alla sosta delle auto, per facilitarne i movimenti.

Ebbene, la Giunta guidata dal sindaco Giovanni Iorio, ha deciso proprio in questi giorni di potenziare queste aree riservate, aumentando le strisce rosa sul territorio, soprattutto in piazza Umberto I e in piazza Cardinale Domenico Iorio. Infatti, è stato disposto che nei centri abitati del Comune siano riservati spazi alla sosta, a carattere permanente, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa".

Nel contempo, è stato dato l'indirizzo di istituire gli stalli di sosta riservati ai titolari del "permesso rosa", individuandoli all'interno del centro abitato. Sarà il responsabile dell'ufficio di Polizia municipale a dare attuazione alla scelta politica dell'Amministrazione Iorio, pensando anche a gestire le richieste per la concessione dei permessi rosa. Risale a qualche anno fa, al 2014 per l'esattezza, l'istituzione a Villa Santo Stefano del primo parcheggio rosa dedicato alle donne in gravidanza. Si trova nella centralissima piazza Umberto I, di fronte alla farmacia e vicino all'ufficio postale, dove saltano subito agli occhi quelle strisce rosa che delimitano lo spazio riservato alle donne che aspettano un bambino.

Villa Santo Stefano è stato uno dei primi Comuni a volere fortemente questa innovazione e oggi il suo potenziamento lo rende ancora una volta meritevole di spiccata sensibilità nei confronti di chi va protetto. Un segnale e una forma in più di rispetto verso le donne.