Il Covid colpisce senza distinzione e fa saltare a Minturno uno degli appuntamenti importanti di questa settimana. Infatti l'appuntamento fissato per venerdì al Parco Robinson, riguardante la celebrazione dei cinquanta anni del gruppo folk Le Tradizioni, è saltato. Musicisti e ballerini ko, a causa del virus, che, purtroppo, in questi giorni, sta contagiando tante persone. Tra l'altro i componenti del gruppo, in questi ultimi giorni, hanno provato quello che era lo spettacolo che avrebbero offerto al pubblico invitato e, di conseguenza, appare probabile che c'è stato un contagio diffuso.

"Purtroppo- ha spiegato il presidente del gruppo folk Gianni Polidoro- siamo stati costretti a rinviare l'appuntamento che avevamo preparato con tanta cura e dedizione. Per noi è un anniversario importante, in quanto celebriamo il mezzo secolo della nostra fondazione: un traguardo di cui andiamo orgogliosi". Ma non è certo il Covid che fermerà il complesso folk, che in passato ha superato situazioni molto più dure. Ed infatti l'appuntamento è soltanto slittato al 28 luglio prossimo. "Per ora- ha continuato il presidente Polidoro- dobbiamo pensare alla Sagra delle Regne, la festa del grano che si svolgerà domenica prossima e nella quale il nostro gruppo è impegnato. C'è il concreto dubbio che non potremo sfilare, ma da qui a domenica vediamo quante persone riusciremo a recuperare."