Più di mille contagi in un solo giorno non si registravano dallo scorso 2 aprile. Ieri ce ne sono stati 1.268 su 2.365 tamponi processati. Il che vuol dire che il tasso di positività è al 53,61%. Un'infezione da Covid ogni 1,8 test. Il record di sempre. Ma ci sono stati anche 4 decessi. Cifre che confermano come l'aumento dei casi sia sospinto dalla variante Omicron 5. E si attende il picco per metà luglio, come annunciato dall'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

La giornata

Dei 1.268 nuovi casi 111 sono stati registrati a Frosinone, 106 a Ferentino, 85 ad Alatri, 82 a Cassino, 59 a Veroli, 57 ad Anagni, 51 a Ceccano, 47 a Paliano, 46 a Sora, 38 a Monte San Giovanni Campano, 33 a Isola del Liri, 31 a Roccasecca, 26 a Ceprano, 21 ad Aquino, 18 a Boville Ernica, 17 ad Amaseno, 17 a Arce, 17 a Cervaro, 15 a Pontecorvo, 15 a Sgurgola, 15 a Supino, 15 a Torrice, 14 a Fiuggi, 13 a Sant'Elia Fiumerapido, 13 a Ripi, 13 a Morolo, 13 ad Atina, 13 ad Alvito, 13 a Piglio, 12 a Villa Santa Lucia, 12 a Castro dei Volsci, 11 a Fontana Liri, 11 a Colfelice, 10 a Broccostella, 10 a Castrocielo, 10 a Castelliri, 9 a Giuliano di Roma, 9 a Patrica, 9 a Piedimonte San Germano, 9 a Pignataro Interamna, 8 a Gallinaro, 7 a San Donato Val di Comino, 7 a San Giovanni Incarico, 7 a San Vittore del Lazio, 7 a Trivigliano. Proseguendo: 6 a Vallecorsa, 6 ad Arnara, 6 a Casalvieri, 6 a Pastena, 5 ad Acuto, 5 a Pofi, 5 a Posta Fibreno, 5 a Trevi nel Lazio, 4 ad Arpino, 4 a San Giorgio a Liri, 4 a Fontechiari, 4 a Falvaterra, 3 a Pescosolido, 3 a Guarcino, 3 a Pico, 3 a Serrone, 3 a Vico nel Lazio, 3 a Fumone, 3 ad Ausonia, 3 a Santopadre, 3 a Campoli Appennino, 3 a Coreno Ausonio. Quindi 2 casi in ciascuno di questi Comuni: Strangolagalli, Vicalvi, Villa Latina. Infine, 1 contagio in ognuno dei seguenti paesi: Torre Cajetani, Collepardo, Rocca d'Arce, Vallerotonda, Belmonte Castello, Picinisco, Castelnuovo Parano, Esperia, Settefrati.

Andamento e parametri

Siamo nella centoventitreesima settimana di pandemia in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 856 giorni. Ci sono stati 140 contagi il quattro luglio e 1.268 il cinque. Per un totale di 1.408 e una media giornaliera pari a 704. Nei primi cinque giorni di luglio 3.670 contagi: una media di 734 ogni ventiquattro ore. E quattro decessi. A giugno 8.253 casi (275,1 al giorno di media) e 7 decessi. Mai tanti casi nei mesi estivi. A giugno 2021 i contagi furono 189, per una media di 6,3 al giorno. Mentre a giugno 2020 la media quotidiana era stata 0,46. In tutto il mese di luglio 2021 i contagi furono 384, per una media di 12,38. A luglio 2020 media di 0,35 casi ogni ventiquattro ore. Luglio 2022: in cinque giorni 3.670 contagi. Differenze enormi. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i casi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 contagi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31. Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. Nel 2022, in poco più di sei mesi, i casi sono stati 96.232, i decessi 192. Nel 2021 i contagi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti sale ancora: 1.031,86. I pazienti Covid ricoverati presso i reparti dedicati dell'ospedale Spaziani di Frosinone sono 25, uno in meno rispetto al giorno precedente. In Ciociaria gli attualmente positivi sono 7.361, la stragrande maggioranza dei quali (7.336) in isolamento domiciliare. Il 99,66%, a conferma che i sintomi sono gestibili. Soltanto lo 0,34% (25) è ricoverato in ospedale, nei reparti ordinari dedicati. In questo momento al Fabrizio Spaziani di Frosinone non ci sono pazienti Covid in terapia intensiva.

La vaccinazione

In totale in provincia di Frosinone sono state somministrate 1.009.764 dosi di vaccino. Così ripartite: 349.720 prime dosi, 352.293 seconde, 301.141 terze, 6.610 quarte. La platea vaccinale nel territorio della Asl di Frosinone conta un totale di 454.037 assistiti: 349.720 (il 77,02%) con almeno una dose, 352.292 (77,59%) con almeno due, 301.140 anche con la terza dose booster. Mentre la quarta dose è stata somministrata a 6.610 persone, l'1,46%. C'è l'appello della Asl agli over 80 e ai fragili. Si legga in una nota della direzione generale dell'Azienda Sanitaria: «In virtù dell'innalzamento dei contagi, l'appello alla popolazione più fragile è quello di non esitare a ricevere la quarta dose. La vaccinazione resta l'arma migliore per difendersi, dal virus e dalle patologie più gravi che esso provoca una volta contratto. L'invito è anche a coloro che appartengono alle fasce d'età più giovani e non hanno ancora ricevuto alcuna dose o completato il ciclo base, perché con la vaccinazione proteggono sé stessi e le persone che vivono al loro fianco, soprattutto gli anziani e i soggetti fragili. Abbiamo mantenuto la disponibilità su tutti i nostri Distretti per venire incontro alle necessità dell'utenza, fornendo ai cittadini numerose possibilità sia in termini di orari che di sedi. Ricordiamo che l'accesso agli hub vaccinali è sia prenotabile sul sito regionale dedicato, sia in accesso diretto presso i nostri centri. Sono disponibili i vaccini Pfizer, Moderna e Novavax (quest'ultimo presso lo Spaziani di Frosinone e il Santa Scolastica di Cassino)».

Il bollettino

Nel Lazio ieri 13.555 nuovi contagi (+8.878 rispetto al giorno precedente). E 12 decessi (+5). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 26,1%. Spiega l'assessore regionale Alessio D'Amato: «Si tratta del dato giornaliero più alto dal 26 gennaio scorso».