Costretti a multare a causa del mancato rispetto delle regole. Il sindaco Anselmo Rotondo ci va giù pesante e striglia fortemente al rispetto del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Nel corso degli ultimi giorni sono state ultimate le attivazioni nella zona alta del paese e, contestualmente, si è proceduto ad avviare i sopralluoghi e le attività necessarie per procedere con l'installazione delle eco-isole anche nella zona bassa di Pontecorvo. Un impegno costante per arrivare alla completa attivazione del servizio.

Ma c'è ancora chi decide di non rispettare la differenziata e, proprio per questo, iniziano a essere messi i dovuti verbali. «Siamo stati costretti a multare - ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo - Non è piacevole e ne faremmo volentieri a meno, ma il pugno duro è servito per lanciare un monito a coloro che arrivano da fuori paese per gettare rifiuti a Pontecorvo. Invito i miei concittadini a ritirare il kit e iniziare la differenziata. Da anni aspettavamo di poter disporre del nuovo servizio. Ora è attivo in tutta la parte alta, tra poco saranno raggiunti anche il Pastine e le periferie. Differenziare i rifiuti è facile e semplice, come semplici sono le poche operazioni richieste per depositarli nelle isole ecologiche. Basta solo uno sforzo di buona volontà e Pontecorvo farà un ulteriore passo avanti anche sul fronte della modernità e del decoro urbano».

Invito lanciato anche dal vicesindaco di Pontecorvo Nadia Belli che auspica l'adesione totale al servizio nel più breve tempo possibile: «Chiedo ai residenti della parte alta del paese, ormai tutti già serviti dalle isole ecologiche, di fare la differenziata in casa. Non mi sembra corretto nei confronti degli altri cittadini spostarsi al Pastine per gettare le buste di rifiuti nei vecchi cassonetti, che comunque resteranno ancora per pochi giorni».