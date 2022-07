Si è concluso con un pranzo allo stabilimento Nuova Suio il ciclo di cure termali organizzato dal centro anziani di San Giorgio a Liri. Il presidente dell'associazione di promozione sociale Biagio Castelli a ringraziato «di cuore tutti i partecipanti e lo staff dello stabilimento di Suio per la cortesia e la gentilezza». Al pranzo finale hanno partecipato anche il sindaco Francesco Lavalle e il delegato Emiliano Pelagalli.

Ma l'estate, la prima estate «in libertà» nell'era del Covid che ancora non allenta la morsa, è anche dei bambini di San Giorgio. Ieri mattina infatti ha preso il via il Summer Fun, ideato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa sociale Edufop onlus, è rivolto ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i sei e i quattordici anni. Il Summer Fun si svolgerà fino al prossimo 15 luglio presso la Hawaii Park di Cassino. «Ringrazio l'assessore Gioia Mattei per la bella che va incontro alle esigenze delle famiglie del paese e regala divertimento ai bambini e ai ragazzi», ha detto il sindaco Lavalle.

Domenica sera, sempre a San Giorgio, si è svolto il convegno "Il nostro paese dalla leggenda alla realtà" presso l'auditorium "Michele De Simone" di San Giorgio a Liri. L'evento, moderato da Emiliano Pelagalli, ha visto insieme la collaborazione dell'amministrazione comunale, dell'associazione pro loco e dell'associazione combattenti e reduci. Dopo i saluti istituzionali sono intervenuti Maria Lucciola, Pompeo e Letizia Terrezza e Anna Maria Scappaticcio, autrice de "La leggenda di San Giorgio e il Drago".