Cassino Birra: la popolare manifestazione estiva ritorna dopo due anni di interruzione. Nata circa 30 anni fa, quest'anno cambia sede: si tiene infatti, dall'8 al 17 luglio, in piazza ex Miranda, non più nella adiacente piazza Green, indisponibile il sabato per via del mercato dell'ortofrutta. Il nuovo posto, molto più spazioso del precedente, garantisce condizioni di sicurezza ottimali.

E ieri, nella sala Restagno, la presentazione degli eventi.

Oscar Grimaudo, l'organizzatore storico della manifestazione, nel suo intervento ha sottolineato molto questo aspetto. Ha rivolto un pensiero allo scomparso Peppino Terenzio: «Senza di lui forse non avremmo oggi Cassino birra», ha detto con tono commosso, e ha sostenuto che la manifestazione vedrà la partecipazione di famiglie, di persone di diverse fasce di età. A tal proposito ha annunciato l'allestimento pure di un parco gioco per bambini.

L'amministrazione comunale è stata presente alla conferenza, coordinata da Marco Pagano di "Radiocassino stereo", con il sindaco Enzo Salera, l'assessore al Commercio Arianna Volante, la presidente del consiglio comunale Barbara Di Rollo. Il primo cittadino ha posto l'accento sulla buona sinergia tra pubblico e privato, ed ha espresso la certezza che la manifestazione di quest'anno abbia il tradizionale successo del passato.

«Ho notato nella nostra gente una grande voglia di tornare a vivere, di stare insieme agli altri - ha detto - Lo abbiamo già visto con la straordinaria partecipazione alle feste patronali recenti. Stiamo lavorando per riportare Cassino al centro, quale riferimento del nostro territorio. Centrale dal punto di vista commerciale e culturale».

Ha quindi richiamato il finanziamento per il Teatro Romano e il ruolo del mercato che, spostato al centro, con la disponibilità della vasta area di parcheggio dell'ex Miranda, sta riportando nella città martire molto gente che aveva smesso di frequentarlo, con conseguenti benefici per le attività commerciali a posto fisso.

L'assessore Arianna Volante si è detta soddisfatta, per quanto di sua competenza di per aver dato tutto il supporto possibile e necessario per riavviare un evento, qual è "Cassino birra" che «unisce aspetto sociale e commerciale in un luogo dove ci sono tutte le condizioni di sicurezza"». La presidente del Consiglio Barbara Di Rollo ha ricordato il ricco cartello di eventi della manifestazione che «vede nella birra la protagonista - ha detto - ma che richiama tanta gente, anche da regioni confinanti, gente che ha voglia di tornare alla normalità, parlare con gli amici, incontrarsi, divertirsi».