La nuova attività didattica Missione #ri-generazione è online, pronta a essere utilizzata da settembre in tutte le scuole d'Italia. Il progetto nazionale Obiettivo Sostenibilità Scuole, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica e realizzato da Itelyum in partnership con WeSchool, principale player italiano della didattica digitale, si arricchisce con una nuova attività per le scuole superiori.

Nel sito https://www.obiettivosostenibilitascuole.com/ sono disponibili il Lesson Plan e due librigame attraverso i quali i docenti possono interagire con i propri studenti, cimentandosi in una lezione di educazione civica per la scuola secondaria di II grado, dedicata allo sviluppo sostenibile. L'obiettivo? Avvicinare gli studenti all'economia circolare, al riciclo dei rifiuti e alle professioni nell'ambito della sostenibilità, i cosiddetti "green job". La classe sarà coinvolta nella "Missione #ri-Generazione", con una sfida in tre atti: nella prima fase, i ragazzi verificheranno le proprie conoscenze nel campo del riciclo e della sostenibilità: immergendosi nel librogame "Party hard - Recycle harder", riusciranno a organizzare una festa memorabile senza danneggiare l'ambiente con i propri rifiuti?

Nella seconda fase, vestiranno i panni degli investigatori della sostenibilità, reclutati per stilare l'identikit dei green worker. Dovranno scoprire di che cosa si occupano, qual è la loro storia, ma soprattutto perché saranno i most wanted nel futuro mondo del lavoro. Nella terza fase, il librogame "Missione #ri-Generazione: la sfida finale" permetterà ai ragazzi di mettersi alla prova rispetto a ciò che hanno imparato: calandosi nella realtà quotidiana dei professionisti green, riusciranno a innovare la propria azienda a colpi di sostenibilità e riciclo e a completare la sfida?

Una modalità di studio e conoscenza appassionante, lungo un percorso didattico che Itelyum ha proposto per far conoscere le figure professionali che lavorano nell'ambito della sostenibilità e dell'economia circolare, anche in ottica di orientamento post scolastico, e per proporre un'analisi sul tema della gestione responsabile dei rifiuti in diversi contesti, dall'urbano all'industriale. Tematiche queste che Itelyum, realtà leader nazionale e player internazionale nell'economia circolare per la rigenerazione di oli usati, per la purificazione dei solventi e per la gestione integrata dei rifiuti industriali, avverte come particolarmente importanti.

Non potrebbe essere altrimenti per il Gruppo che ha una delle sue sedi a Ceccano e che fa della sostenibilità il suo asse strategico attraverso l'offerta di servizi innovativi, ad alta valenza ambientale e sociale. Per info scrivere a: sustainability@itelyum.com.