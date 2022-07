Ancora un arresto per reati legati alla droga a Ferentino. Un fenomeno inquietante, in continua ascesa. In queste torride serate di luglio i carabinieri hanno innalzato i controlli sul territorio cittadino, proprio per contrastare tale manifestazione incontenibile.

I militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Anagni hanno arrestato in un parcheggio pubblico di Ferentino, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un trentaduenne albanese domiciliato da tempo nella città gigliata.

Nello specifico, i carabinieri nel corso di apposito servizio, hanno notato un certo movimento in un parcheggio della città, così hanno deciso di intervenire e procedere al controllo dell'uomo notato con fare sospetto e in fase di attesa. Alla vista dei militari il trentaduenne ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente, 3.58 grammi di cocaina, gettandola a terra. Il gesto non è passato inosservato ai militari, che, dopo avere recuperato la droga, hanno fatto scattare la perquisizione sia personale sia domiciliare, la quale ha consentito di trovare una somma contante di 2.320 euro. Successivamente nell'abitazione dell'uomo è stato trovato materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, nonché una ulteriore somma di denaro contante, 3.000 euro circa.

La cocaina rinvenuta, oltre al materiale recuperato e al denaro ritenuto dai carabinieri provento dell'attività illecita, sono stati sequestrati. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Anagni, in attesa della direttissima celebrata la mattina seguente nel tribunale di Frosinone. Il giudice ha convalidato l'arresto, applicando la misura cautelare dell'obbligo di presentazione nella caserma dei carabinieri di Ferentino.