Meno tamponi processati e di conseguenza meno casi. Come ogni lunedì. Ma il tasso di positività resta comunque alto: 27,07%, pur se in diminuzione rispetto al valore di domenica (29,03%). A dimostrazione di una fase delicata, nella quale la variante Omicron 5 spinge in alto la curva dei contagi.

La giornata

Ieri ci sono stati 140 nuovi casi su 517 tamponi effettuati. Tasso di positività al 27,07%. La situazione: 15 contagi ad Anagni, 13 a Ceccano, 12 a Sora, 10 ad Amaseno, 7 a Frosinone, 7 a Pontecorvo, 6 ad Alatri, 6 a Fiuggi, 5 a Monte San Giovanni Campano, 5 a Giuliano di Roma, 4 a Isola del Liri, 3 a Cassino, 3 a Roccasecca, 3 a Vallecorsa. Ci sono stati 2 contagi in ciascuno dei seguenti Comuni: Veroli, Ferentino, Paliano, Boville Ernica, Patrica, Arnara, San Donato Val di Comino, Broccostella, Pescosolido, Guarcino, Acuto. Infine, 1 caso in ognuno di questi centri: Ceprano, San Giovanni Incarico, Castrocielo, Sgurgola, Arpino, Piedimonte San Germano, Pofi, Aquino, Torre Cajetani, San Vittore del Lazio, Villa Santa Lucia, Posta Fibreno, Pico, Serrone, Collepardo, Rocca d'Arce, Vico nel Lazio, Fumone, Ausonia. Nessun decesso. I negativizzati invece sono stati 42.

Il trend

È iniziata la centoventitreesima settimana di pandemia in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 855 giorni. Questo l'andamento della centoventiduesima settimana: 66 contagi il ventisette giugno, 868 il ventotto, 658 il ventinove, 594 il trenta, 667 il primo luglio, 785 il due, 810 il tre. Per un totale di 4.448 casi e una media di 635,42 al giorno. La settimana centoventuno: 64 casi il venti giugno, 556 il ventuno, 413 il ventidue, 437 il ventitré, 510 il ventiquattro, 413 il venticinque, 388 il ventisei. Per un totale di 2.781 e una media di 397,28 ogni ventiquattro ore. La centoventesima settimana: 27 il tredici giugno, 255 il quattordici, 231 il quindici, 316 il sedici, 327 il diciassette, 311 il diciotto, 252 il diciannove. Per un totale di 1.719 contagi: media di 245,57. La centodiciannovesima settimana: 29 casi il sei giugno, 191 il sette, 144 l'otto, 193 il nove, 175 il dieci, 156 l'undici, 133 il dodici. Totale: 1.021 contagi, media di 145,85 al giorno. Centodiciottesima settimana: 25 casi il trenta maggio, 211 il trentuno, 115 il primo giugno, 125 il due, 10 il tre, 180 il quattro, 116 il cinque. Per un totale di 782 contagi e una media quotidiana di 111,71.

I parametri

Nei primi quattro giorni di luglio 2.402 contagi: una media di 600,5 ogni ventiquattro ore. E zero decessi. A giugno 8.253 casi (275,1 al giorno di media) e 7 decessi. Mai tanti casi nei mesi estivi. A giugno 2021 i contagi furono 189, per una media di 6,3 al giorno. Mentre a giugno 2020 la media quotidiana era stata 0,46. In tutto il mese di luglio 2021 i contagi furono 384, per una media di 12,38. A luglio 2020 media di 0,35 casi ogni ventiquattro ore. Luglio 2022: in quattro giorni 2.402 contagi. Differenze notevoli. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i casi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 contagi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31.

Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. Nel 2022, in poco più di sei mesi, i casi sono stati 94.964, i decessi 188. Nel 2021 i contagi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. Nel 2022 quindi si sono registrati più del doppio dei contagi dei due anni precedenti messi insieme. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti sale ancora: 948. Il giorno prima 932,49. Aumentano i pazienti Covid ricoverati presso i reparti dedicati dell'ospedale Spaziani di Frosinone: sono 26, due in più rispetto al giorno precedente. In Ciociaria gli attualmente positivi sono 6.423, la stragrande maggioranza dei quali (6.397) in isolamento domiciliare. Il 99,59%, a conferma che i sintomi sono gestibili. Soltanto lo 0,41% (26) è ricoverato in ospedale.